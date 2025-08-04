Nacho the Kat (NACHO) Nedir?

Nacho the Kat is the first fair-launch KRC20 token on Kaspa, designed to bridge the gap between crypto enthusiasts and the technical brilliance of the Kaspa ecosystem. With a mission to foster decentralization, transparency, and community-driven governance, Nacho empowers individuals to engage in Kaspa's growing ecosystem. All 287 billion NACHO tokens were fairly minted by the community at a network fee of 1 Kaspa per mint, with the final supply minted in under 24 hours. NACHO is now fully in circulation and has a passionate and expanding community.

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Nacho the Kat (NACHO) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Nacho the Kat (NACHO) Token Ekonomisi

Nacho the Kat (NACHO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NACHO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!