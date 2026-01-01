Bugünkü Netvrk Fiyatı

Bugünkü Netvrk (NETVR) fiyatı $ 0,00469378 olup, son 24 saatte % 4,28 değişim gösterdi. Mevcut NETVR / USD dönüşüm oranı NETVR başına $ 0,00469378 şeklindedir.

Netvrk, şu anda piyasa değeri açısından $ 467.195 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 99,53M NETVR şeklindedir. Son 24 saat içinde NETVR, $ 0,00444782 (en düşük) ile $ 0,00470389 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 7,33 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00246226 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NETVR, son bir saatte -%0,02 ve son 7 günde +%2,96 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Netvrk (NETVR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 467,20K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 469,38K Dolaşım Arzı 99,53M Toplam Arz 100.000.000,0

Şu anki Netvrk piyasa değeri $ 467,20K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NETVR arzı 99,53M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 469,38K.