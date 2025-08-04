NKYC Token Fiyatı (NKYC)
NKYC Token (NKYC), şu anda 22,87 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 91,49M USD piyasa değerine sahiptir. NKYC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, NKYC Token / USD fiyat değişimi, $ +0,791928.
Son 30 gün içerisinde, NKYC Token / USD fiyat değişimi, $ -0,3079056710.
Son 60 gün içerisinde, NKYC Token / USD fiyat değişimi, $ -1,7002061140.
Son 90 gün içerisinde, NKYC Token / USD fiyat değişimi, $ -4,74497386573726.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,791928
|+%3,59
|30 Gün
|$ -0,3079056710
|-%1,34
|60 Gün
|$ -1,7002061140
|-%7,43
|90 Gün
|$ -4,74497386573726
|-%17,18
En güncel NKYC Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,62
+%3,59
-%6,37
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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|1 NKYC / VND
₫601.824,05
|1 NKYC / AUD
A$35,2198
|1 NKYC / GBP
￡17,1525
|1 NKYC / EUR
€19,6682
|1 NKYC / USD
$22,87
|1 NKYC / MYR
RM96,7401
|1 NKYC / TRY
₺930,1229
|1 NKYC / JPY
¥3.361,89
|1 NKYC / ARS
ARS$31.200,3975
|1 NKYC / RUB
₽1.823,6538
|1 NKYC / INR
₹2.004,3268
|1 NKYC / IDR
Rp374.917,9728
|1 NKYC / KRW
₩31.631,9544
|1 NKYC / PHP
₱1.311,5945
|1 NKYC / EGP
￡E.1.107,8228
|1 NKYC / BRL
R$126,6998
|1 NKYC / CAD
C$31,3319
|1 NKYC / BDT
৳2.785,1086
|1 NKYC / NGN
₦34.862,7993
|1 NKYC / UAH
₴954,1364
|1 NKYC / VES
Bs2.813,01
|1 NKYC / CLP
$22.138,16
|1 NKYC / PKR
Rs6.482,2728
|1 NKYC / KZT
₸12.348,6565
|1 NKYC / THB
฿741,6741
|1 NKYC / TWD
NT$682,4408
|1 NKYC / AED
د.إ83,9329
|1 NKYC / CHF
Fr18,296
|1 NKYC / HKD
HK$179,3008
|1 NKYC / MAD
.د.م207,2022
|1 NKYC / MXN
$430,8708
|1 NKYC / PLN
zł84,3903
|1 NKYC / RON
лв100,1706
|1 NKYC / SEK
kr220,9242
|1 NKYC / BGN
лв38,6503
|1 NKYC / HUF
Ft7.872,5401
|1 NKYC / CZK
Kč485,7588
|1 NKYC / KWD
د.ك6,97535
|1 NKYC / ILS
₪77,758