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Official FO Fiyatı (FO)

Listelenmedi

Official FO (FO) Canlı Fiyat Grafiği

$0,742688
$0,742688$0,742688
+%0,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Official FO (FO) Fiyatı

Official FO (FO), şu anda 0,742688 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. FO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Official FO Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,26
Official FO 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Official FO (FO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Official FO / USD fiyat değişimi, $ +0,00193903.
Son 30 gün içerisinde, Official FO / USD fiyat değişimi, $ +0,1454962926.
Son 60 gün içerisinde, Official FO / USD fiyat değişimi, $ +0,1655141108.
Son 90 gün içerisinde, Official FO / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00193903+%0,26
30 Gün$ +0,1454962926+%19,59
60 Gün$ +0,1655141108+%22,29
90 Gün$ 0--

Official FO (FO) Fiyat Analizi

En güncel Official FO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,737271
$ 0,737271$ 0,737271

$ 0,743747
$ 0,743747$ 0,743747

$ 0,774517
$ 0,774517$ 0,774517

-%0,03

+%0,26

+%5,27

Official FO (FO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00 0,00

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Official FO (FO) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Official FO (FO) Token Ekonomisi

Official FO (FO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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FO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FO / VND
19.543,83472
1 FO / AUD
A$1,14373952
1 FO / GBP
0,557016
1 FO / EUR
0,63871168
1 FO / USD
$0,742688
1 FO / MYR
RM3,13414336
1 FO / TRY
30,19769408
1 FO / JPY
¥109,175136
1 FO / ARS
ARS$994,22157184
1 FO / RUB
59,65270016
1 FO / INR
65,14116448
1 FO / IDR
Rp12.175,21116672
1 FO / KRW
1.032,94532416
1 FO / PHP
42,72684064
1 FO / EGP
￡E.35,96837984
1 FO / BRL
R$4,084784
1 FO / CAD
C$1,01748256
1 FO / BDT
90,5708016
1 FO / NGN
1.135,6070864
1 FO / UAH
30,9700896
1 FO / VES
Bs93,578688
1 FO / CLP
$717,436608
1 FO / PKR
Rs210,38865664
1 FO / KZT
399,50672896
1 FO / THB
฿24,0630912
1 FO / TWD
NT$22,23607872
1 FO / AED
د.إ2,72566496
1 FO / CHF
Fr0,5941504
1 FO / HKD
HK$5,82267392
1 FO / MAD
.د.م6,7584608
1 FO / MXN
$13,90311936
1 FO / PLN
2,74051872
1 FO / RON
лв3,25297344
1 FO / SEK
kr7,1669392
1 FO / BGN
лв1,24771584
1 FO / HUF
Ft255,38812256
1 FO / CZK
15,7449856
1 FO / KWD
د.ك0,22651984
1 FO / ILS
2,5622736