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Olympus Fiyatı (OHM)

Listelenmedi

Olympus (OHM) Canlı Fiyat Grafiği

$22,59
$22,59$22,59
+%0,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Olympus (OHM) Fiyatı

Olympus (OHM), şu anda 22,59 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 370,02M USD piyasa değerine sahiptir. OHM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Olympus Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,35
Olympus 24 saatlik fiyat değişimi
16,38M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Olympus (OHM) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Olympus / USD fiyat değişimi, $ +0,078213.
Son 30 gün içerisinde, Olympus / USD fiyat değişimi, $ +2,4800047470.
Son 60 gün içerisinde, Olympus / USD fiyat değişimi, $ +3,6678592350.
Son 90 gün içerisinde, Olympus / USD fiyat değişimi, $ +0,974222073205574.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,078213+%0,35
30 Gün$ +2,4800047470+%10,98
60 Gün$ +3,6678592350+%16,24
90 Gün$ +0,974222073205574+%4,51

Olympus (OHM) Fiyat Analizi

En güncel Olympus fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 22,42
$ 22,42$ 22,42

$ 22,76
$ 22,76$ 22,76

$ 1.415,26
$ 1.415,26$ 1.415,26

-%0,00

+%0,35

+%0,84

Olympus (OHM) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 370,02M
$ 370,02M$ 370,02M

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16,38M
16,38M 16,38M

Olympus (OHM) Nedir?

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Olympus (OHM) Kaynağı

Resmi Websitesi

Olympus (OHM) Token Ekonomisi

Olympus (OHM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OHM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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OHM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OHM / VND
594.455,85
1 OHM / AUD
A$34,7886
1 OHM / GBP
16,9425
1 OHM / EUR
19,4274
1 OHM / USD
$22,59
1 OHM / MYR
RM95,5557
1 OHM / TRY
918,7353
1 OHM / JPY
¥3.320,73
1 OHM / ARS
ARS$30.818,4075
1 OHM / RUB
1.801,5525
1 OHM / INR
1.979,5617
1 OHM / IDR
Rp370.327,8096
1 OHM / KRW
31.244,6808
1 OHM / PHP
1.294,8588
1 OHM / EGP
￡E.1.093,8078
1 OHM / BRL
R$125,1486
1 OHM / CAD
C$30,9483
1 OHM / BDT
2.751,0102
1 OHM / NGN
34.435,9701
1 OHM / UAH
942,4548
1 OHM / VES
Bs2.778,57
1 OHM / CLP
$21.867,12
1 OHM / PKR
Rs6.402,9096
1 OHM / KZT
12.197,4705
1 OHM / THB
฿732,1419
1 OHM / TWD
NT$674,3115
1 OHM / AED
د.إ82,9053
1 OHM / CHF
Fr18,072
1 OHM / HKD
HK$177,1056
1 OHM / MAD
.د.م204,6654
1 OHM / MXN
$425,5956
1 OHM / PLN
83,3571
1 OHM / RON
лв98,9442
1 OHM / SEK
kr218,2194
1 OHM / BGN
лв38,1771
1 OHM / HUF
Ft7.778,8665
1 OHM / CZK
479,8116
1 OHM / KWD
د.ك6,88995
1 OHM / ILS
76,806