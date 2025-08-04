Omira (OMIRA) Nedir?

Omira Labs is an organization focused on applying predictive intelligence within DeFi. The first and most practical application of Omira's technology is the Omira B.B4 model, which delivers sentiment-driven price predictions on specified assets. $OMIRA is the native currency of Omira Labs - its holders gain unrestricted access to Omira's predictive models and are entitled to earning opportunities related to revenue streams and collaborative model training programs.

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Omira (OMIRA) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Omira (OMIRA) Token Ekonomisi

Omira (OMIRA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OMIRA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!