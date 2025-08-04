PEAS Hakkında Daha Fazla Bilgi

PEAS Fiyat Bilgileri

PEAS Whitepaper

PEAS Resmi Websitesi

PEAS Token Ekonomisi

PEAS Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Peapods Finance Logosu

Peapods Finance Fiyatı (PEAS)

Listelenmedi

Peapods Finance (PEAS) Canlı Fiyat Grafiği

$5,21
$5,21$5,21
+%1,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Peapods Finance (PEAS) Fiyatı

Peapods Finance (PEAS), şu anda 5,21 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 51,73M USD piyasa değerine sahiptir. PEAS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Peapods Finance Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,32
Peapods Finance 24 saatlik fiyat değişimi
9,94M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki PEAS / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, PEAS fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Peapods Finance (PEAS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Peapods Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,067631.
Son 30 gün içerisinde, Peapods Finance / USD fiyat değişimi, $ +2,1298136140.
Son 60 gün içerisinde, Peapods Finance / USD fiyat değişimi, $ +3,0328217550.
Son 90 gün içerisinde, Peapods Finance / USD fiyat değişimi, $ +2,615597876068509.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,067631+%1,32
30 Gün$ +2,1298136140+%40,88
60 Gün$ +3,0328217550+%58,21
90 Gün$ +2,615597876068509+%100,82

Peapods Finance (PEAS) Fiyat Analizi

En güncel Peapods Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 5,14
$ 5,14$ 5,14

$ 5,23
$ 5,23$ 5,23

$ 11,74
$ 11,74$ 11,74

+%0,08

+%1,32

-%7,78

Peapods Finance (PEAS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 51,73M
$ 51,73M$ 51,73M

--
----

9,94M
9,94M 9,94M

Peapods Finance (PEAS) Nedir?

The first fully decentralized on-chain yield-bearing index funds, or "pods" Get broad crypto exposure from blue chips to microcaps and earn real yield powered by market volatility and arbitrage. Simply wrap or buy into a pod, provide liquidity, sit back, relax, and earn PEAS forever.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Peapods Finance (PEAS) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Peapods Finance (PEAS) Token Ekonomisi

Peapods Finance (PEAS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PEAS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Peapods Finance (PEAS) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

PEAS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PEAS / VND
137.101,15
1 PEAS / AUD
A$8,0234
1 PEAS / GBP
3,9075
1 PEAS / EUR
4,4806
1 PEAS / USD
$5,21
1 PEAS / MYR
RM22,0383
1 PEAS / TRY
211,8907
1 PEAS / JPY
¥765,87
1 PEAS / ARS
ARS$7.107,7425
1 PEAS / RUB
415,4454
1 PEAS / INR
456,5523
1 PEAS / IDR
Rp85.409,8224
1 PEAS / KRW
7.206,0552
1 PEAS / PHP
298,6372
1 PEAS / EGP
￡E.252,2682
1 PEAS / BRL
R$28,8634
1 PEAS / CAD
C$7,1377
1 PEAS / BDT
634,4738
1 PEAS / NGN
7.942,0719
1 PEAS / UAH
217,3612
1 PEAS / VES
Bs640,83
1 PEAS / CLP
$5.043,28
1 PEAS / PKR
Rs1.476,7224
1 PEAS / KZT
2.813,1395
1 PEAS / THB
฿168,8561
1 PEAS / TWD
NT$155,5185
1 PEAS / AED
د.إ19,1207
1 PEAS / CHF
Fr4,168
1 PEAS / HKD
HK$40,8464
1 PEAS / MAD
.د.م47,2026
1 PEAS / MXN
$98,1564
1 PEAS / PLN
19,2249
1 PEAS / RON
лв22,8198
1 PEAS / SEK
kr50,3286
1 PEAS / BGN
лв8,8049
1 PEAS / HUF
Ft1.794,0635
1 PEAS / CZK
110,6604
1 PEAS / KWD
د.ك1,58905
1 PEAS / ILS
17,714