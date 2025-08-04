Peapods Finance (PEAS) Nedir?

The first fully decentralized on-chain yield-bearing index funds, or "pods" Get broad crypto exposure from blue chips to microcaps and earn real yield powered by market volatility and arbitrage. Simply wrap or buy into a pod, provide liquidity, sit back, relax, and earn PEAS forever.

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Peapods Finance (PEAS) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Peapods Finance (PEAS) Token Ekonomisi

Peapods Finance (PEAS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PEAS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!