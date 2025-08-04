Penpie Fiyatı (PNP)
Penpie (PNP), şu anda 2,74 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 14,46M USD piyasa değerine sahiptir. PNP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki PNP / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, PNP fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Penpie / USD fiyat değişimi, $ +0,04650049.
Son 30 gün içerisinde, Penpie / USD fiyat değişimi, $ -0,2301093100.
Son 60 gün içerisinde, Penpie / USD fiyat değişimi, $ +0,0295889860.
Son 90 gün içerisinde, Penpie / USD fiyat değişimi, $ +0,8967689268584282.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,04650049
|+%1,72
|30 Gün
|$ -0,2301093100
|-%8,39
|60 Gün
|$ +0,0295889860
|+%1,08
|90 Gün
|$ +0,8967689268584282
|+%48,65
En güncel Penpie fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,01
+%1,72
-%19,30
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Penpie is a next-generation DeFi platform built by Magpie to provide Pendle Finance users with yield and veTokenomics boosting services. Integrated with Pendle Finance, Penpie focuses on locking PENDLE tokens to obtain governance rights and enhanced yield benefits within Pendle Finance. Penpie revolutionizes the way users can maximize returns on their investments and monetize their governance power. What makes your project unique? Penpie gives PENDLE holders the chance to earn high APR by converting their tokens into mPENDLE. By leveraging the power of Pendle Finance's veTokenomics model, Penpie offers users the opportunity to earn more PENDLE rewards with their PENDLE tokens. Penpie has created mPENDLE, a Penpie version of the PENDLE token, which allows users to earn a large share of PENDLE rewards while enjoying increased flexibility through Penpie. This mechanism gives PENDLE holders the chance to earn high APR% by converting their tokens into mPENDLE at a 1:1 ratio. What can your token be used for? PNP is the governance and revenue-sharing token of Penpie. Users can lock their PNP tokens on Penpie to receive vlPNP at a 1:1 ratio. vlPNP is the locked version of the PNP token.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Penpie (PNP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PNP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 PNP / VND
₫72.103,1
|1 PNP / AUD
A$4,2196
|1 PNP / GBP
￡2,055
|1 PNP / EUR
€2,3564
|1 PNP / USD
$2,74
|1 PNP / MYR
RM11,5902
|1 PNP / TRY
₺111,4358
|1 PNP / JPY
¥402,78
|1 PNP / ARS
ARS$3.738,045
|1 PNP / RUB
₽218,4876
|1 PNP / INR
₹240,1062
|1 PNP / IDR
Rp44.918,0256
|1 PNP / KRW
₩3.789,7488
|1 PNP / PHP
₱157,0568
|1 PNP / EGP
￡E.132,6708
|1 PNP / BRL
R$15,1796
|1 PNP / CAD
C$3,7538
|1 PNP / BDT
৳333,6772
|1 PNP / NGN
₦4.176,8286
|1 PNP / UAH
₴114,3128
|1 PNP / VES
Bs337,02
|1 PNP / CLP
$2.652,32
|1 PNP / PKR
Rs776,6256
|1 PNP / KZT
₸1.479,463
|1 PNP / THB
฿88,8034
|1 PNP / TWD
NT$81,789
|1 PNP / AED
د.إ10,0558
|1 PNP / CHF
Fr2,192
|1 PNP / HKD
HK$21,4816
|1 PNP / MAD
.د.م24,8244
|1 PNP / MXN
$51,6216
|1 PNP / PLN
zł10,1106
|1 PNP / RON
лв12,0012
|1 PNP / SEK
kr26,4684
|1 PNP / BGN
лв4,6306
|1 PNP / HUF
Ft943,519
|1 PNP / CZK
Kč58,1976
|1 PNP / KWD
د.ك0,8357
|1 PNP / ILS
₪9,316