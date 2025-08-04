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Pentagon Chain Fiyatı (PC)

Listelenmedi

Pentagon Chain (PC) Canlı Fiyat Grafiği

$20,2
$20,2$20,2
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Pentagon Chain (PC) Fiyatı

Pentagon Chain (PC), şu anda 20,2 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 4,04M USD piyasa değerine sahiptir. PC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Pentagon Chain Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Pentagon Chain 24 saatlik fiyat değişimi
199,77K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Pentagon Chain (PC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Pentagon Chain / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Pentagon Chain / USD fiyat değişimi, $ +1,0801303600.
Son 60 gün içerisinde, Pentagon Chain / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Pentagon Chain / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +1,0801303600+%5,35
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Pentagon Chain (PC) Fiyat Analizi

En güncel Pentagon Chain fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 21,09
$ 21,09$ 21,09

--

--

-%2,86

Pentagon Chain (PC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 4,04M
$ 4,04M$ 4,04M

--
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199,77K
199,77K 199,77K

Pentagon Chain (PC) Nedir?

Pentagon Chain is a next-generation Layer-2 blockchain optimized for gaming, decentralized social worlds, and AI-powered experiences. The PC token is the native gas token of Pentagon Chain and first minted on Ethereum as an ERC-20 token. It powers transaction fees, incentivizes network participants, and enables seamless interaction across an expansive ecosystem of games and digital identity on Pentagon Games ecosystem. With low transaction fees, high scalability, and strong Web3 integrations, Pentagon Chain is building the future of user-owned digital economies.

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Pentagon Chain (PC) Kaynağı

Resmi Websitesi

Pentagon Chain (PC) Token Ekonomisi

Pentagon Chain (PC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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PC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PC / VND
531.563
1 PC / AUD
A$31,108
1 PC / GBP
15,15
1 PC / EUR
17,372
1 PC / USD
$20,2
1 PC / MYR
RM85,446
1 PC / TRY
821,534
1 PC / JPY
¥2.969,4
1 PC / ARS
ARS$27.557,85
1 PC / RUB
1.610,748
1 PC / INR
1.770,126
1 PC / IDR
Rp331.147,488
1 PC / KRW
27.939,024
1 PC / PHP
1.157,864
1 PC / EGP
￡E.978,084
1 PC / BRL
R$111,706
1 PC / CAD
C$27,674
1 PC / BDT
2.459,956
1 PC / NGN
30.792,678
1 PC / UAH
842,744
1 PC / VES
Bs2.484,6
1 PC / CLP
$19.553,6
1 PC / PKR
Rs5.725,488
1 PC / KZT
10.906,99
1 PC / THB
฿654,682
1 PC / TWD
NT$602,97
1 PC / AED
د.إ74,134
1 PC / CHF
Fr16,16
1 PC / HKD
HK$158,368
1 PC / MAD
.د.م183,012
1 PC / MXN
$380,568
1 PC / PLN
74,538
1 PC / RON
лв88,476
1 PC / SEK
kr195,132
1 PC / BGN
лв34,138
1 PC / HUF
Ft6.955,87
1 PC / CZK
429,048
1 PC / KWD
د.ك6,161
1 PC / ILS
68,68