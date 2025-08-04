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PinkSale Fiyatı (PINKSALE)

Listelenmedi

PinkSale (PINKSALE) Canlı Fiyat Grafiği

$283,35
$283,35$283,35
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü PinkSale (PINKSALE) Fiyatı

PinkSale (PINKSALE), şu anda 283,35 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 28,33M USD piyasa değerine sahiptir. PINKSALE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

PinkSale Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
PinkSale 24 saatlik fiyat değişimi
100,00K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında PinkSale (PINKSALE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, PinkSale / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, PinkSale / USD fiyat değişimi, $ +33,7456815900.
Son 60 gün içerisinde, PinkSale / USD fiyat değişimi, $ +26,6674285800.
Son 90 gün içerisinde, PinkSale / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +33,7456815900+%11,91
60 Gün$ +26,6674285800+%9,41
90 Gün$ 0--

PinkSale (PINKSALE) Fiyat Analizi

En güncel PinkSale fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 392,65
$ 392,65$ 392,65

--

--

-%11,40

PinkSale (PINKSALE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 28,33M
$ 28,33M$ 28,33M

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100,00K
100,00K 100,00K

PinkSale (PINKSALE) Nedir?

PinkSale is a protocol aiming to provide users with the capabilities to launch their own token and create their own initial token sale. No code required, simply navigate through our terminal and design your own token and token launch within a few clicks.

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PinkSale (PINKSALE) Kaynağı

Resmi Websitesi

PinkSale (PINKSALE) Token Ekonomisi

PinkSale (PINKSALE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PINKSALE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

PINKSALE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PINKSALE / VND
7.456.355,25
1 PINKSALE / AUD
A$436,359
1 PINKSALE / GBP
212,5125
1 PINKSALE / EUR
243,681
1 PINKSALE / USD
$283,35
1 PINKSALE / MYR
RM1.198,5705
1 PINKSALE / TRY
11.523,8445
1 PINKSALE / JPY
¥41.652,45
1 PINKSALE / ARS
ARS$386.560,2375
1 PINKSALE / RUB
22.597,1625
1 PINKSALE / INR
24.835,6275
1 PINKSALE / IDR
Rp4.645.081,224
1 PINKSALE / KRW
391.907,052
1 PINKSALE / PHP
16.241,622
1 PINKSALE / EGP
￡E.13.719,807
1 PINKSALE / BRL
R$1.566,9255
1 PINKSALE / CAD
C$388,1895
1 PINKSALE / BDT
34.506,363
1 PINKSALE / NGN
431.935,9065
1 PINKSALE / UAH
11.821,362
1 PINKSALE / VES
Bs34.852,05
1 PINKSALE / CLP
$274.282,8
1 PINKSALE / PKR
Rs80.312,724
1 PINKSALE / KZT
152.994,8325
1 PINKSALE / THB
฿9.186,207
1 PINKSALE / TWD
NT$8.457,9975
1 PINKSALE / AED
د.إ1.039,8945
1 PINKSALE / CHF
Fr226,68
1 PINKSALE / HKD
HK$2.221,464
1 PINKSALE / MAD
.د.م2.567,151
1 PINKSALE / MXN
$5.338,314
1 PINKSALE / PLN
1.045,5615
1 PINKSALE / RON
лв1.241,073
1 PINKSALE / SEK
kr2.737,161
1 PINKSALE / BGN
лв478,8615
1 PINKSALE / HUF
Ft97.571,5725
1 PINKSALE / CZK
6.018,354
1 PINKSALE / KWD
د.ك86,42175
1 PINKSALE / ILS
963,39