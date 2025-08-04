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Pirate Nation Token Fiyatı (PIRATE)

Listelenmedi

Pirate Nation Token (PIRATE) Canlı Fiyat Grafiği

$0,04798128
$0,04798128$0,04798128
+%1,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Pirate Nation Token (PIRATE) Fiyatı

Pirate Nation Token (PIRATE), şu anda 0,04798244 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 9,57M USD piyasa değerine sahiptir. PIRATE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Pirate Nation Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,13
Pirate Nation Token 24 saatlik fiyat değişimi
199,31M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Pirate Nation Token (PIRATE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Pirate Nation Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0005345.
Son 30 gün içerisinde, Pirate Nation Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0126394671.
Son 60 gün içerisinde, Pirate Nation Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0028382572.
Son 90 gün içerisinde, Pirate Nation Token / USD fiyat değişimi, $ -0,01314725719950737.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0005345+%1,13
30 Gün$ +0,0126394671+%26,34
60 Gün$ -0,0028382572-%5,91
90 Gün$ -0,01314725719950737-%21,50

Pirate Nation Token (PIRATE) Fiyat Analizi

En güncel Pirate Nation Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,04671305
$ 0,04671305$ 0,04671305

$ 0,04867035
$ 0,04867035$ 0,04867035

$ 0,475661
$ 0,475661$ 0,475661

+%0,19

+%1,13

-%7,36

Pirate Nation Token (PIRATE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 9,57M
$ 9,57M$ 9,57M

--
----

199,31M
199,31M 199,31M

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Pirate Nation Token (PIRATE) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Pirate Nation Token (PIRATE) Token Ekonomisi

Pirate Nation Token (PIRATE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PIRATE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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PIRATE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PIRATE / VND
1.262,6579086
1 PIRATE / AUD
A$0,0738929576
1 PIRATE / GBP
0,03598683
1 PIRATE / EUR
0,0412648984
1 PIRATE / USD
$0,04798244
1 PIRATE / MYR
RM0,2029657212
1 PIRATE / TRY
1,9514458348
1 PIRATE / JPY
¥7,05341868
1 PIRATE / ARS
ARS$65,46004377
1 PIRATE / RUB
3,82659959
1 PIRATE / INR
4,205660866
1 PIRATE / IDR
Rp786,5972511936
1 PIRATE / KRW
66,3654724128
1 PIRATE / PHP
2,7503534608
1 PIRATE / EGP
￡E.2,3233097448
1 PIRATE / BRL
R$0,2653428932
1 PIRATE / CAD
C$0,0657359428
1 PIRATE / BDT
5,8433015432
1 PIRATE / NGN
73,1439517116
1 PIRATE / UAH
2,0018273968
1 PIRATE / VES
Bs5,90184012
1 PIRATE / CLP
$46,44700192
1 PIRATE / PKR
Rs13,6001427936
1 PIRATE / KZT
25,908118478
1 PIRATE / THB
฿1,5555907048
1 PIRATE / TWD
NT$1,432275834
1 PIRATE / AED
د.إ0,1760955548
1 PIRATE / CHF
Fr0,038385952
1 PIRATE / HKD
HK$0,3761823296
1 PIRATE / MAD
.د.م0,4347209064
1 PIRATE / MXN
$0,9039891696
1 PIRATE / PLN
0,1770552036
1 PIRATE / RON
лв0,2101630872
1 PIRATE / SEK
kr0,4635103704
1 PIRATE / BGN
лв0,0806104992
1 PIRATE / HUF
Ft16,522753214
1 PIRATE / CZK
1,01962685
1 PIRATE / KWD
د.ك0,0146346442
1 PIRATE / ILS
0,163140296