PKT (PKT) Nedir?

PKT creates an economic incentive for people to scale and maintain physical bandwidth infrastructure worldwide. PKT uses the world's first bandwidth-hard proof of work called PacketCrypt. The resulting PKT Network is a high speed, robust data network that improves data transmission speed, latency and lowers costs for access to the internet via mesh networking. PKT is growing to become the world’s largest ISP owned and operated by the people who use it.

PKT (PKT) Kaynağı Resmi Websitesi

PKT (PKT) Token Ekonomisi

PKT (PKT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PKT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!