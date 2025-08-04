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Plant vs Undead Fiyatı (PVU)

Listelenmedi

Plant vs Undead (PVU) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00084056
$0,00084056$0,00084056
-%0,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Plant vs Undead (PVU) Fiyatı

Plant vs Undead (PVU), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 239,56K USD piyasa değerine sahiptir. PVU / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Plant vs Undead Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,36
Plant vs Undead 24 saatlik fiyat değişimi
285,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Plant vs Undead (PVU) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Plant vs Undead / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Plant vs Undead / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Plant vs Undead / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Plant vs Undead / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,36
30 Gün$ 0-%3,05
60 Gün$ 0-%10,50
90 Gün$ 0--

Plant vs Undead (PVU) Fiyat Analizi

En güncel Plant vs Undead fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 24,73
$ 24,73$ 24,73

-%0,03

-%0,36

-%0,61

Plant vs Undead (PVU) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 239,56K
$ 239,56K$ 239,56K

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285,00M
285,00M 285,00M

Plant vs Undead (PVU) Nedir?

Plant vs Undead (PVU) is a multiplayer tower defense game, where your plants are also your real asset. The goal is to combine the phenomenal Plants vs Zombies with new blockchain technology – NFTs.

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Plant vs Undead (PVU) Kaynağı

Resmi Websitesi

Plant vs Undead (PVU) Token Ekonomisi

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PVU Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PVU / VND
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1 PVU / AUD
A$--
1 PVU / GBP
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1 PVU / EUR
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1 PVU / USD
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1 PVU / MYR
RM--
1 PVU / TRY
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1 PVU / JPY
¥--
1 PVU / ARS
ARS$--
1 PVU / RUB
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1 PVU / INR
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1 PVU / IDR
Rp--
1 PVU / KRW
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1 PVU / PHP
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1 PVU / EGP
￡E.--
1 PVU / BRL
R$--
1 PVU / CAD
C$--
1 PVU / BDT
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1 PVU / NGN
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1 PVU / UAH
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1 PVU / VES
Bs--
1 PVU / CLP
$--
1 PVU / PKR
Rs--
1 PVU / KZT
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1 PVU / THB
฿--
1 PVU / TWD
NT$--
1 PVU / AED
د.إ--
1 PVU / CHF
Fr--
1 PVU / HKD
HK$--
1 PVU / MAD
.د.م--
1 PVU / MXN
$--
1 PVU / PLN
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1 PVU / RON
лв--
1 PVU / SEK
kr--
1 PVU / BGN
лв--
1 PVU / HUF
Ft--
1 PVU / CZK
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1 PVU / KWD
د.ك--
1 PVU / ILS
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