Plant vs Undead (PVU) Nedir?

Plant vs Undead (PVU) is a multiplayer tower defense game, where your plants are also your real asset. The goal is to combine the phenomenal Plants vs Zombies with new blockchain technology – NFTs.

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Plant vs Undead (PVU) Kaynağı Resmi Websitesi

Plant vs Undead (PVU) Token Ekonomisi

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