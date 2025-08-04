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Plants VS Ronke Fiyatı (PVR)

Listelenmedi

Plants VS Ronke (PVR) Canlı Fiyat Grafiği

$0,0008456
$0,0008456$0,0008456
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Plants VS Ronke (PVR) Fiyatı

Plants VS Ronke (PVR), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 212,47K USD piyasa değerine sahiptir. PVR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Plants VS Ronke Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
%0,00
Plants VS Ronke 24 saatlik fiyat değişimi
251,26M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Plants VS Ronke (PVR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Plants VS Ronke / USD fiyat değişimi, $ 0,0.
Son 30 gün içerisinde, Plants VS Ronke / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Plants VS Ronke / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Plants VS Ronke / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0,0%0,00
30 Gün$ 0%0,00
60 Gün$ 0%0,00
90 Gün$ 0--

Plants VS Ronke (PVR) Fiyat Analizi

En güncel Plants VS Ronke fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 0,01016038
$ 0,01016038$ 0,01016038

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Plants VS Ronke (PVR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 212,47K
$ 212,47K$ 212,47K

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251,26M
251,26M 251,26M

Plants VS Ronke (PVR) Nedir?

Plants vs Ronke (PVR) Grow. Defend. Earn. Plants vs Ronke is a click-to-earn farming and defense game built on the Ronin blockchain, inspired by the classic "Plants vs Undead" — but with an upgraded token economy, no LE system, and full ownership of NFTs. Players plant Seed NFTs or temporary crops, water and protect them using farming items, defend against random weather or enemy events, and harvest $PVR tokens. Own Land NFTs to earn passive income when others water your land. Upgrade your Farm Slots, boost your hashpower, and stake your way to long-term rewards.

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Plants VS Ronke (PVR) Kaynağı

Resmi Websitesi

Plants VS Ronke (PVR) Token Ekonomisi

Plants VS Ronke (PVR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PVR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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PVR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PVR / VND
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1 PVR / AUD
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1 PVR / GBP
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1 PVR / EUR
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1 PVR / MYR
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1 PVR / TRY
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1 PVR / BRL
R$--
1 PVR / CAD
C$--
1 PVR / BDT
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1 PVR / NGN
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1 PVR / UAH
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1 PVR / VES
Bs--
1 PVR / CLP
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1 PVR / PKR
Rs--
1 PVR / KZT
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1 PVR / THB
฿--
1 PVR / TWD
NT$--
1 PVR / AED
د.إ--
1 PVR / CHF
Fr--
1 PVR / HKD
HK$--
1 PVR / MAD
.د.م--
1 PVR / MXN
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1 PVR / PLN
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1 PVR / RON
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1 PVR / SEK
kr--
1 PVR / BGN
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1 PVR / HUF
Ft--
1 PVR / CZK
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1 PVR / KWD
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