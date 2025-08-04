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Plume USD Fiyatı (PUSD)

Listelenmedi

Plume USD (PUSD) Canlı Fiyat Grafiği

$0,999568
$0,999568$0,999568
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Plume USD (PUSD) Fiyatı

Plume USD (PUSD), şu anda 0,998591 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 37,35M USD piyasa değerine sahiptir. PUSD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Plume USD Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,06
Plume USD 24 saatlik fiyat değişimi
37,42M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Plume USD (PUSD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Plume USD / USD fiyat değişimi, $ -0,0006563130541366.
Son 30 gün içerisinde, Plume USD / USD fiyat değişimi, $ -0,0021069271.
Son 60 gün içerisinde, Plume USD / USD fiyat değişimi, $ -0,0014067151.
Son 90 gün içerisinde, Plume USD / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0006563130541366-%0,06
30 Gün$ -0,0021069271-%0,21
60 Gün$ -0,0014067151-%0,14
90 Gün$ 0--

Plume USD (PUSD) Fiyat Analizi

En güncel Plume USD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,997001
$ 0,997001$ 0,997001

$ 1,002
$ 1,002$ 1,002

$ 1,01
$ 1,01$ 1,01

-%0,28

-%0,06

+%0,06

Plume USD (PUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 37,35M
$ 37,35M$ 37,35M

--
----

37,42M
37,42M 37,42M

Plume USD (PUSD) Nedir?

Plume USD is the premier stablecoin of the Plume ecosystem, designed to support seamless financial operations within Real World Asset Finance (RWAfi). Fully backed and deeply liquid, Plume USD plays a critical role in enabling secure payments, efficient trading, and robust collateralization across onchain apps on Plume. Plume USD provides a unified liquidity layer for all stablecoin operations on Plume, and is the gateway to earning passive real world yield on assets deposited into the Plume ecosystem.

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Plume USD (PUSD) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Plume USD (PUSD) Token Ekonomisi

Plume USD (PUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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PUSD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PUSD / VND
26.277,922165
1 PUSD / AUD
A$1,53783014
1 PUSD / GBP
0,74894325
1 PUSD / EUR
0,85878826
1 PUSD / USD
$0,998591
1 PUSD / MYR
RM4,22403993
1 PUSD / TRY
40,61269597
1 PUSD / JPY
¥146,792877
1 PUSD / ARS
ARS$1.362,32777175
1 PUSD / RUB
79,63763225
1 PUSD / INR
87,52650115
1 PUSD / IDR
Rp16.370,34164304
1 PUSD / KRW
1.381,17118392
1 PUSD / PHP
57,23923612
1 PUSD / EGP
￡E.48,35177622
1 PUSD / BRL
R$5,52220823
1 PUSD / CAD
C$1,36806967
1 PUSD / BDT
121,60841198
1 PUSD / NGN
1.522,24213449
1 PUSD / UAH
41,66121652
1 PUSD / VES
Bs122,826693
1 PUSD / CLP
$966,636088
1 PUSD / PKR
Rs283,04063304
1 PUSD / KZT
539,18921045
1 PUSD / THB
฿32,37432022
1 PUSD / TWD
NT$29,80794135
1 PUSD / AED
د.إ3,66482897
1 PUSD / CHF
Fr0,7988728
1 PUSD / HKD
HK$7,82895344
1 PUSD / MAD
.د.م9,04723446
1 PUSD / MXN
$18,81345444
1 PUSD / PLN
3,68480079
1 PUSD / RON
лв4,37382858
1 PUSD / SEK
kr9,64638906
1 PUSD / BGN
лв1,67763288
1 PUSD / HUF
Ft343,86481085
1 PUSD / CZK
21,22005875
1 PUSD / KWD
د.ك0,304570255
1 PUSD / ILS
3,3952094