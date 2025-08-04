Pocketcoin (PKOIN) Nedir?

Pocketnet is a decentralized social network based on the blockchain. There is no central authority or corporation. Platform is run by equal nodes on a blockchain with no centralized server. All revenue is split between node operators and content creators. Node operators stake Pocketcoin in order to mint blocks with rewards and transactions fees. Half of rewards in each block go to content creators based on ratings their content gathers from users. Read more in the article.

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Pocketcoin (PKOIN) Kaynağı Resmi Websitesi

Pocketcoin (PKOIN) Token Ekonomisi

Pocketcoin (PKOIN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PKOIN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!