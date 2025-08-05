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PRivaCY Coin Fiyatı (PRCY)

Listelenmedi

PRivaCY Coin (PRCY) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00375233
$0,00375233$0,00375233
+%5,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü PRivaCY Coin (PRCY) Fiyatı

PRivaCY Coin (PRCY), şu anda 0,00375233 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 59,69K USD piyasa değerine sahiptir. PRCY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

PRivaCY Coin Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%5,35
PRivaCY Coin 24 saatlik fiyat değişimi
15,91M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında PRivaCY Coin (PRCY) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, PRivaCY Coin / USD fiyat değişimi, $ +0,00019042.
Son 30 gün içerisinde, PRivaCY Coin / USD fiyat değişimi, $ +0,0017618221.
Son 60 gün içerisinde, PRivaCY Coin / USD fiyat değişimi, $ +0,0016264999.
Son 90 gün içerisinde, PRivaCY Coin / USD fiyat değişimi, $ +0,001933437920931227.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00019042+%5,35
30 Gün$ +0,0017618221+%46,95
60 Gün$ +0,0016264999+%43,35
90 Gün$ +0,001933437920931227+%106,30

PRivaCY Coin (PRCY) Fiyat Analizi

En güncel PRivaCY Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00355366
$ 0,00355366$ 0,00355366

$ 0,0037871
$ 0,0037871$ 0,0037871

$ 3,0
$ 3,0$ 3,0

-%0,07

+%5,35

-%3,38

PRivaCY Coin (PRCY) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 59,69K
$ 59,69K$ 59,69K

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15,91M
15,91M 15,91M

PRivaCY Coin (PRCY) Nedir?

PRivaCY Coin is a privacy blockchain which is secure, scalable and contains the ultimate privacy features. PRCY is a fully anonymous staking coin and payment system. PRCY contains superior privacy technology like Bulletproof, Haprocates Protocol, mandatory stealth addresses and transactions, RingCT & Ring Signatures in a staking chain. With PRCY it is possible to stake, run masternodes and mine PoA blocks.

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PRivaCY Coin (PRCY) Kaynağı

Resmi Websitesi

PRivaCY Coin (PRCY) Token Ekonomisi

PRivaCY Coin (PRCY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PRCY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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PRCY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PRCY / VND
98,74256395
1 PRCY / AUD
A$0,0057785882
1 PRCY / GBP
0,0028142475
1 PRCY / EUR
0,0032270038
1 PRCY / USD
$0,00375233
1 PRCY / MYR
RM0,0158723559
1 PRCY / TRY
0,1525322145
1 PRCY / JPY
¥0,54784018
1 PRCY / ARS
ARS$5,0913489605
1 PRCY / RUB
0,2995109806
1 PRCY / INR
0,3296797138
1 PRCY / IDR
Rp61,5135967152
1 PRCY / KRW
5,1971271432
1 PRCY / PHP
0,2151586022
1 PRCY / EGP
￡E.0,1817628652
1 PRCY / BRL
R$0,0206753383
1 PRCY / CAD
C$0,0051406921
1 PRCY / BDT
0,4569587474
1 PRCY / NGN
5,7113089231
1 PRCY / UAH
0,1565472076
1 PRCY / VES
Bs0,47279358
1 PRCY / CLP
$3,62475078
1 PRCY / PKR
Rs1,0608587376
1 PRCY / KZT
2,0260705835
1 PRCY / THB
฿0,1214253988
1 PRCY / TWD
NT$0,1121571437
1 PRCY / AED
د.إ0,0137710511
1 PRCY / CHF
Fr0,003001864
1 PRCY / HKD
HK$0,0294182672
1 PRCY / MAD
.د.م0,0340336331
1 PRCY / MXN
$0,0709565603
1 PRCY / PLN
0,0138460977
1 PRCY / RON
лв0,0164352054
1 PRCY / SEK
kr0,0362475078
1 PRCY / BGN
лв0,0063414377
1 PRCY / HUF
Ft1,2947789898
1 PRCY / CZK
0,0796994892
1 PRCY / KWD
د.ك0,00114446065
1 PRCY / ILS
0,0127954453