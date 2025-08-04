Quitcoin Fiyatı (QC)
Quitcoin (QC), şu anda 0,00322009 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 3,19M USD piyasa değerine sahiptir. QC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Quitcoin / USD fiyat değişimi, $ +0,00010957.
Son 30 gün içerisinde, Quitcoin / USD fiyat değişimi, $ +0,0035857962.
Son 60 gün içerisinde, Quitcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Quitcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00010957
|+%3,52
|30 Gün
|$ +0,0035857962
|+%111,36
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Quitcoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,34
+%3,52
+%3,24
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Quitcoin is a pioneering crypto project born from satire but grounded in real technological innovation. We combine the cultural power of memes with the intelligent design of AI agents to build a self-sustaining, on-chain/off-chain community. Our mission is to reward people who choose freedom over grind, by offering meaningful roles, incentives, and ownership through blockchain and AI-driven systems. At its core, Quitcoin is more than just a meme coin it's a paradigm shift. We're testing and developing proprietary technology that leverages agentic AI to moderate and evolve our community in real time. Our bots monitor on-chain behaviours, analyse social sentiment, assign community roles, and drive user engagement with fairness and transparency. The Quitcoin ecosystem is backed by an experienced team of blockchain and AI developers, bringing forward a suite of innovations including: • Behavioural tokenomics tied to wallet activity and memetic contribution • Real-time role assignment based on trust, loyalty, and creativity • Automated distribution systems for rewards and airdrops • Insightful dashboards for investors and community metrics Our investor page (https://quitcoincrypto.com/investors) outlines the core technological assets being developed, the potential for strategic partnerships, and the unique IP underpinning our ecosystem. This includes community management protocols, AI moderation agents, and data driven market engagement strategies all underpinned by a commitment to open experimentation and community feedback. Quitcoin is designed to thrive in volatility, reward courage, and scale through culture. It's a living experiment in decentralised influence, where the memes are real, the tech is serious and the vision is freedom.
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|1 QC / VND
₫84,73666835
|1 QC / AUD
A$0,0049589386
|1 QC / GBP
￡0,0024150675
|1 QC / EUR
€0,0027692774
|1 QC / USD
$0,00322009
|1 QC / MYR
RM0,0136209807
|1 QC / TRY
₺0,1309610603
|1 QC / JPY
¥0,47335323
|1 QC / ARS
ARS$4,3930077825
|1 QC / RUB
₽0,2569309811
|1 QC / INR
₹0,2822408885
|1 QC / IDR
Rp52,7883522096
|1 QC / KRW
₩4,4537708808
|1 QC / PHP
₱0,1845755588
|1 QC / EGP
￡E.0,1559167578
|1 QC / BRL
R$0,0178392986
|1 QC / CAD
C$0,0044115233
|1 QC / BDT
৳0,3921425602
|1 QC / NGN
₦4,9086729951
|1 QC / UAH
₴0,1343421548
|1 QC / VES
Bs0,39607107
|1 QC / CLP
$3,11704712
|1 QC / PKR
Rs0,9127023096
|1 QC / KZT
₸1,7386875955
|1 QC / THB
฿0,1043953178
|1 QC / TWD
NT$0,0961196865
|1 QC / AED
د.إ0,0118177303
|1 QC / CHF
Fr0,002576072
|1 QC / HKD
HK$0,0252777065
|1 QC / MAD
.د.م0,0291740154
|1 QC / MXN
$0,0606664956
|1 QC / PLN
zł0,0118821321
|1 QC / RON
лв0,0141039942
|1 QC / SEK
kr0,0311060694
|1 QC / BGN
лв0,0054097512
|1 QC / HUF
Ft1,1088379915
|1 QC / CZK
Kč0,0684269125
|1 QC / KWD
د.ك0,00098212745
|1 QC / ILS
₪0,010948306