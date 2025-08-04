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Ratio1 Fiyatı (R1)

Listelenmedi

Ratio1 (R1) Canlı Fiyat Grafiği

$1,6
$1,6$1,6
+%15,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Ratio1 (R1) Fiyatı

Ratio1 (R1), şu anda 1,6 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,53M USD piyasa değerine sahiptir. R1 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Ratio1 Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%15,19
Ratio1 24 saatlik fiyat değişimi
958,92K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Ratio1 (R1) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Ratio1 / USD fiyat değişimi, $ +0,21084.
Son 30 gün içerisinde, Ratio1 / USD fiyat değişimi, $ -0,6667177600.
Son 60 gün içerisinde, Ratio1 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Ratio1 / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,21084+%15,19
30 Gün$ -0,6667177600-%41,66
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Ratio1 (R1) Fiyat Analizi

En güncel Ratio1 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,39
$ 1,39$ 1,39

$ 1,61
$ 1,61$ 1,61

$ 9,04
$ 9,04$ 9,04

+%0,26

+%15,19

-%12,42

Ratio1 (R1) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,53M
$ 1,53M$ 1,53M

--
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958,92K
958,92K 958,92K

Ratio1 (R1) Nedir?

Ratio1 Protocol is a decentralized AI compute network that enables trustless execution of machine learning workloads across independently operated edge nodes. It uses a license-based model powered by the R1 token, which is distributed solely through node availability and AI task execution, verified via oracle consensus. The protocol combines Proof of Availability (PoA) and Proof of AI (PoAI) to ensure fair rewards and real-world utility. Ratio1’s smart contracts are non-upgradable and deployed on the Base blockchain. The system includes decentralized components such as R1FS for distributed file storage, OracleSync for validation, and ChainDist for job scheduling. The protocol aims to provide scalable and energy-efficient AI infrastructure without relying on centralized cloud providers.

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Ratio1 (R1) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Ratio1 (R1) Token Ekonomisi

Ratio1 (R1) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. R1 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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R1 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 R1 / VND
42.104
1 R1 / AUD
A$2,464
1 R1 / GBP
1,2
1 R1 / EUR
1,376
1 R1 / USD
$1,6
1 R1 / MYR
RM6,768
1 R1 / TRY
65,072
1 R1 / JPY
¥235,2
1 R1 / ARS
ARS$2.182,8
1 R1 / RUB
127,664
1 R1 / INR
140,24
1 R1 / IDR
Rp26.229,504
1 R1 / KRW
2.212,992
1 R1 / PHP
91,712
1 R1 / EGP
￡E.77,472
1 R1 / BRL
R$8,864
1 R1 / CAD
C$2,192
1 R1 / BDT
194,848
1 R1 / NGN
2.439,024
1 R1 / UAH
66,752
1 R1 / VES
Bs196,8
1 R1 / CLP
$1.548,8
1 R1 / PKR
Rs453,504
1 R1 / KZT
863,92
1 R1 / THB
฿51,856
1 R1 / TWD
NT$47,76
1 R1 / AED
د.إ5,872
1 R1 / CHF
Fr1,28
1 R1 / HKD
HK$12,56
1 R1 / MAD
.د.م14,496
1 R1 / MXN
$30,144
1 R1 / PLN
5,904
1 R1 / RON
лв7,008
1 R1 / SEK
kr15,472
1 R1 / BGN
лв2,688
1 R1 / HUF
Ft550,96
1 R1 / CZK
34
1 R1 / KWD
د.ك0,488
1 R1 / ILS
5,44