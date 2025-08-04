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RavenQuest Fiyatı (QUEST)

Listelenmedi

RavenQuest (QUEST) Canlı Fiyat Grafiği

$0,0287933
$0,0287933$0,0287933
-%1,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü RavenQuest (QUEST) Fiyatı

RavenQuest (QUEST), şu anda 0,0287933 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,16M USD piyasa değerine sahiptir. QUEST / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

RavenQuest Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,37
RavenQuest 24 saatlik fiyat değişimi
75,05M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında RavenQuest (QUEST) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, RavenQuest / USD fiyat değişimi, $ -0,00040239543921147.
Son 30 gün içerisinde, RavenQuest / USD fiyat değişimi, $ -0,0107726964.
Son 60 gün içerisinde, RavenQuest / USD fiyat değişimi, $ -0,0157779193.
Son 90 gün içerisinde, RavenQuest / USD fiyat değişimi, $ -0,05033501516224512.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00040239543921147-%1,37
30 Gün$ -0,0107726964-%37,41
60 Gün$ -0,0157779193-%54,79
90 Gün$ -0,05033501516224512-%63,61

RavenQuest (QUEST) Fiyat Analizi

En güncel RavenQuest fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,02872676
$ 0,02872676$ 0,02872676

$ 0,03010634
$ 0,03010634$ 0,03010634

$ 0,128556
$ 0,128556$ 0,128556

+%0,06

-%1,37

-%18,18

RavenQuest (QUEST) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,16M
$ 2,16M$ 2,16M

--
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75,05M
75,05M 75,05M

RavenQuest (QUEST) Nedir?

RavenQuest – A fully-released, content-rich sandbox MMORPG powered by $QUEST and backed by real players, real utility, and real demand. RavenQuest is a true sandbox MMORPG where your legacy shapes a living, breathing world. Set in a vast, ever-evolving world built by its players, RavenQuest delivers deep character customization, thrilling PvE and PvP combat, and a dynamic, player-driven economy fuled by $QUEST. Through seamless blockchain integration, players can truly own, trade, and utilize in-game assets as NFTs—but participation in Web3 features is entirely optional, ensuring a welcoming experience for gamers still learning about crypto. Designed with ultimate player freedom at its core, RavenQuest lets you choose your path, whether forging alliances, battling for dominance, mastering the economy, or leaving your mark through professions and crafting. Every decision you make drives the story forward and leaves a lasting impact on this nostalgic fantasy world where tradition meets innovation

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RavenQuest (QUEST) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

RavenQuest (QUEST) Token Ekonomisi

RavenQuest (QUEST) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. QUEST tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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QUEST Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 QUEST / VND
757,6956895
1 QUEST / AUD
A$0,044341682
1 QUEST / GBP
0,021594975
1 QUEST / EUR
0,024762238
1 QUEST / USD
$0,0287933
1 QUEST / MYR
RM0,121795659
1 QUEST / TRY
1,171023511
1 QUEST / JPY
¥4,2326151
1 QUEST / ARS
ARS$39,281259525
1 QUEST / RUB
2,297417407
1 QUEST / INR
2,523732745
1 QUEST / IDR
Rp472,021235952
1 QUEST / KRW
39,824589096
1 QUEST / PHP
1,650431956
1 QUEST / EGP
￡E.1,394171586
1 QUEST / BRL
R$0,159514882
1 QUEST / CAD
C$0,039446821
1 QUEST / BDT
3,506448074
1 QUEST / NGN
43,892218587
1 QUEST / UAH
1,201256476
1 QUEST / VES
Bs3,5415759
1 QUEST / CLP
$27,8719144
1 QUEST / PKR
Rs8,161172952
1 QUEST / KZT
15,546942335
1 QUEST / THB
฿0,933190853
1 QUEST / TWD
NT$0,859480005
1 QUEST / AED
د.إ0,105671411
1 QUEST / CHF
Fr0,02303464
1 QUEST / HKD
HK$0,226027405
1 QUEST / MAD
.د.م0,260867298
1 QUEST / MXN
$0,542465772
1 QUEST / PLN
0,106247277
1 QUEST / RON
лв0,126114654
1 QUEST / SEK
kr0,278431211
1 QUEST / BGN
лв0,048372744
1 QUEST / HUF
Ft9,914972855
1 QUEST / CZK
0,611857625
1 QUEST / KWD
د.ك0,0087819565
1 QUEST / ILS
0,09789722