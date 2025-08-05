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Re Protocol reUSD Fiyatı (REUSD)

Listelenmedi

Re Protocol reUSD (REUSD) Canlı Fiyat Grafiği

$1,015
$1,015$1,015
+%0,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Re Protocol reUSD (REUSD) Fiyatı

Re Protocol reUSD (REUSD), şu anda 1,015 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 9,79K USD piyasa değerine sahiptir. REUSD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Re Protocol reUSD Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,66
Re Protocol reUSD 24 saatlik fiyat değişimi
9,65K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Re Protocol reUSD (REUSD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Re Protocol reUSD / USD fiyat değişimi, $ +0,00669829.
Son 30 gün içerisinde, Re Protocol reUSD / USD fiyat değişimi, $ +0,0074576110.
Son 60 gün içerisinde, Re Protocol reUSD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Re Protocol reUSD / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00669829+%0,66
30 Gün$ +0,0074576110+%0,73
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Re Protocol reUSD (REUSD) Fiyat Analizi

En güncel Re Protocol reUSD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,008
$ 1,008$ 1,008

$ 1,016
$ 1,016$ 1,016

$ 1,019
$ 1,019$ 1,019

+%0,01

+%0,66

+%2,47

Re Protocol reUSD (REUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 9,79K
$ 9,79K$ 9,79K

--
----

9,65K
9,65K 9,65K

Re Protocol reUSD (REUSD) Nedir?

Re Protocol (RE) is a blockchain-based platform that democratizes access to reinsurance risk by tokenizing exposure to insurance contracts. The protocol’s two deposit tokens—reUSD and reUSDe—let users choose between a principal-protected, fixed-yield product (reUSD, RF + 250 bps) or a risk-bearing, variable-yield option (reUSDe, up to ~23 % APR). Built on Ethereum, Avalanch, Arbitrum and Base, Re Protocol leverages decentralized underwriting pools to generate transparent, market-driven insurance returns. Governance and treasury functions are overseen by the Cayman-based Re Foundation to ensure regulatory compliance and capital efficiency. With integrations into DeFi ecosystems like Curve, Pendle, and Ethena, Re Protocol bridges traditional reinsurance markets and DeFi—opening institutional-grade risk diversification to crypto investors.

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Re Protocol reUSD (REUSD) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Re Protocol reUSD (REUSD) Token Ekonomisi

Re Protocol reUSD (REUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. REUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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REUSD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 REUSD / VND
26.709,725
1 REUSD / AUD
A$1,5631
1 REUSD / GBP
0,76125
1 REUSD / EUR
0,8729
1 REUSD / USD
$1,015
1 REUSD / MYR
RM4,29345
1 REUSD / TRY
41,28005
1 REUSD / JPY
¥148,19
1 REUSD / ARS
ARS$1.377,20275
1 REUSD / RUB
81,02745
1 REUSD / INR
89,10685
1 REUSD / IDR
Rp16.639,3416
1 REUSD / KRW
1.405,8156
1 REUSD / PHP
58,1595
1 REUSD / EGP
￡E.49,1666
1 REUSD / BRL
R$5,57235
1 REUSD / CAD
C$1,39055
1 REUSD / BDT
123,6067
1 REUSD / NGN
1.544,90105
1 REUSD / UAH
42,3458
1 REUSD / VES
Bs127,89
1 REUSD / CLP
$980,49
1 REUSD / PKR
Rs287,3668
1 REUSD / KZT
548,04925
1 REUSD / THB
฿32,8657
1 REUSD / TWD
NT$30,33835
1 REUSD / AED
د.إ3,72505
1 REUSD / CHF
Fr0,812
1 REUSD / HKD
HK$7,9576
1 REUSD / MAD
.د.م9,1959
1 REUSD / MXN
$19,17335
1 REUSD / PLN
3,74535
1 REUSD / RON
лв4,4457
1 REUSD / SEK
kr9,8049
1 REUSD / BGN
лв1,71535
1 REUSD / HUF
Ft349,9923
1 REUSD / CZK
21,5586
1 REUSD / KWD
د.ك0,309575
1 REUSD / ILS
3,46115