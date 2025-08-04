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Record Nexus Fiyatı (RECORD)

Listelenmedi

Record Nexus (RECORD) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00186734
$0,00186734$0,00186734
+%1,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Record Nexus (RECORD) Fiyatı

Record Nexus (RECORD), şu anda 0,00186716 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 879,21K USD piyasa değerine sahiptir. RECORD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Record Nexus Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,52
Record Nexus 24 saatlik fiyat değişimi
471,51M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Record Nexus (RECORD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Record Nexus / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Record Nexus / USD fiyat değişimi, $ +0,0012798954.
Son 60 gün içerisinde, Record Nexus / USD fiyat değişimi, $ +0,0006639566.
Son 90 gün içerisinde, Record Nexus / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%1,52
30 Gün$ +0,0012798954+%68,55
60 Gün$ +0,0006639566+%35,56
90 Gün$ 0--

Record Nexus (RECORD) Fiyat Analizi

En güncel Record Nexus fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,001784
$ 0,001784$ 0,001784

$ 0,00190552
$ 0,00190552$ 0,00190552

$ 0,03335107
$ 0,03335107$ 0,03335107

-%0,15

+%1,52

-%14,57

Record Nexus (RECORD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 879,21K
$ 879,21K$ 879,21K

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471,51M
471,51M 471,51M

Record Nexus (RECORD) Nedir?

RECORD Nexus is a modular blockchain ecosystem that redefines how intellectual property (IP) — starting with music — is transformed into powerful financial products. By building a decentralized infrastructure, RECORD Nexus makes IP assets liquid, programmable, and globally accessible. It creates a transparent, scalable marketplace where royalties and IP-derived income can be efficiently traded, financed, and distributed. Focused on solving historical challenges like illiquidity, opacity, and exclusivity, RECORD Nexus empowers creators, investors, and rights holders alike, opening the door to a truly borderless, democratized IP economy. As it evolves, the platform is designed to expand beyond music into other creative and industrial sectors, reshaping how the world values and interacts with IP.

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Record Nexus (RECORD) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Record Nexus (RECORD) Token Ekonomisi

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RECORD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RECORD / VND
49,1343154
1 RECORD / AUD
A$0,0028754264
1 RECORD / GBP
0,00140037
1 RECORD / EUR
0,0016057576
1 RECORD / USD
$0,00186716
1 RECORD / MYR
RM0,0078980868
1 RECORD / TRY
0,0759373972
1 RECORD / JPY
¥0,27447252
1 RECORD / ARS
ARS$2,5438001124
1 RECORD / RUB
0,1492234272
1 RECORD / INR
0,1639553196
1 RECORD / IDR
Rp30,6091754304
1 RECORD / KRW
2,5860912864
1 RECORD / PHP
0,107081626
1 RECORD / EGP
￡E.0,090463902
1 RECORD / BRL
R$0,0102880516
1 RECORD / CAD
C$0,0025580092
1 RECORD / BDT
0,2273827448
1 RECORD / NGN
2,8462800324
1 RECORD / UAH
0,0778979152
1 RECORD / VES
Bs0,233395
1 RECORD / CLP
$1,80367656
1 RECORD / PKR
Rs0,53074023
1 RECORD / KZT
1,008173042
1 RECORD / THB
฿0,0604586408
1 RECORD / TWD
NT$0,0557907408
1 RECORD / AED
د.إ0,0068524772
1 RECORD / CHF
Fr0,001493728
1 RECORD / HKD
HK$0,0146385344
1 RECORD / MAD
.د.م0,0169164696
1 RECORD / MXN
$0,0351772944
1 RECORD / PLN
0,0068898204
1 RECORD / RON
лв0,0081781608
1 RECORD / SEK
kr0,0180367656
1 RECORD / BGN
лв0,0031368288
1 RECORD / HUF
Ft0,6442822296
1 RECORD / CZK
0,0396584784
1 RECORD / KWD
د.ك0,0005694838
1 RECORD / ILS
0,0063670156