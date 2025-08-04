Restake Finance (RSTK) Nedir?

Restake Finance DAO is a decentralized autonomous organization that aims to become a yield powerhouse – by introducing modular liquid restaking to EigenLayer. We’re building a new era of yield - an intuitive platform to restake your liquid staking tokens and maximise your on-chain rewards through $rstETH, our liquid restaking token. Using $rstETH will allow you to earn restaking rewards while receiving a liquid derivative in exchange for your locked principal. You will have instant liquidity to your tokens and the ability to compound yield.

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Restake Finance (RSTK) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Restake Finance (RSTK) Token Ekonomisi

Restake Finance (RSTK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RSTK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!