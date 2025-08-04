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Restake Finance Fiyatı (RSTK)

Listelenmedi

Restake Finance (RSTK) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00728614
$0,00728614$0,00728614
+%3,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Restake Finance (RSTK) Fiyatı

Restake Finance (RSTK), şu anda 0,00728614 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 278,74K USD piyasa değerine sahiptir. RSTK / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Restake Finance Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,78
Restake Finance 24 saatlik fiyat değişimi
38,26M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Restake Finance (RSTK) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Restake Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,00026541.
Son 30 gün içerisinde, Restake Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,0028020796.
Son 60 gün içerisinde, Restake Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,0023930219.
Son 90 gün içerisinde, Restake Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00026541+%3,78
30 Gün$ +0,0028020796+%38,46
60 Gün$ +0,0023930219+%32,84
90 Gün$ 0--

Restake Finance (RSTK) Fiyat Analizi

En güncel Restake Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00702073
$ 0,00702073$ 0,00702073

$ 0,00731706
$ 0,00731706$ 0,00731706

$ 2,8
$ 2,8$ 2,8

-%0,05

+%3,78

-%6,68

Restake Finance (RSTK) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 278,74K
$ 278,74K$ 278,74K

--
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38,26M
38,26M 38,26M

Restake Finance (RSTK) Nedir?

Restake Finance DAO is a decentralized autonomous organization that aims to become a yield powerhouse – by introducing modular liquid restaking to EigenLayer. We’re building a new era of yield - an intuitive platform to restake your liquid staking tokens and maximise your on-chain rewards through $rstETH, our liquid restaking token. Using $rstETH will allow you to earn restaking rewards while receiving a liquid derivative in exchange for your locked principal. You will have instant liquidity to your tokens and the ability to compound yield.

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Restake Finance (RSTK) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Restake Finance (RSTK) Token Ekonomisi

Restake Finance (RSTK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RSTK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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RSTK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RSTK / VND
191,7347741
1 RSTK / AUD
A$0,0112206556
1 RSTK / GBP
0,005464605
1 RSTK / EUR
0,0062660804
1 RSTK / USD
$0,00728614
1 RSTK / MYR
RM0,0308203722
1 RSTK / TRY
0,2963273138
1 RSTK / JPY
¥1,07106258
1 RSTK / ARS
ARS$9,9265642746
1 RSTK / RUB
0,5823083088
1 RSTK / INR
0,640451706
1 RSTK / IDR
Rp119,4448989216
1 RSTK / KRW
10,0915953456
1 RSTK / PHP
0,4176415448
1 RSTK / EGP
￡E.0,3529406216
1 RSTK / BRL
R$0,0401466314
1 RSTK / CAD
C$0,0099820118
1 RSTK / BDT
0,8873061292
1 RSTK / NGN
11,1069189546
1 RSTK / UAH
0,3039777608
1 RSTK / VES
Bs0,9107675
1 RSTK / CLP
$7,03841124
1 RSTK / PKR
Rs2,071085295
1 RSTK / KZT
3,934151293
1 RSTK / THB
฿0,2359252132
1 RSTK / TWD
NT$0,2177098632
1 RSTK / AED
د.إ0,0267401338
1 RSTK / CHF
Fr0,005828912
1 RSTK / HKD
HK$0,0571233376
1 RSTK / MAD
.د.م0,0660124284
1 RSTK / MXN
$0,1372708776
1 RSTK / PLN
0,0268858566
1 RSTK / RON
лв0,0319132932
1 RSTK / SEK
kr0,0703841124
1 RSTK / BGN
лв0,0122407152
1 RSTK / HUF
Ft2,5141554684
1 RSTK / CZK
0,1547576136
1 RSTK / KWD
د.ك0,0022222727
1 RSTK / ILS
0,0248457374