Ricky The Raccoon (RICKY) Nedir?

Ricky’s holding the future up high - a baby raccoon, born from the dumpster, ready to lead Base out of the dumpster fire with its Diamond Hand Community and SOON NFT DROP! GET YOUR TRASH-BAG TODAY! Ricky is Setup to be a Viral Sensation the next $ponke you could even say. With its crazy X Community and being in every cornner of web3 RICKY WILL BE HUGE! WELCOME TO THE DUMPSTER FIRE GRAB A BEER AND CHILL!

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Ricky The Raccoon (RICKY) Kaynağı Resmi Websitesi

Ricky The Raccoon (RICKY) Token Ekonomisi

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