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Ripple USD Fiyatı (RLUSD)

Listelenmedi

Ripple USD (RLUSD) Canlı Fiyat Grafiği

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mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Ripple USD (RLUSD) Fiyatı

Ripple USD (RLUSD), şu anda 1,0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 602,83M USD piyasa değerine sahiptir. RLUSD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Ripple USD Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,05
Ripple USD 24 saatlik fiyat değişimi
602,74M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Ripple USD (RLUSD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Ripple USD / USD fiyat değişimi, $ -0,000531439764163.
Son 30 gün içerisinde, Ripple USD / USD fiyat değişimi, $ +0,0003044000.
Son 60 gün içerisinde, Ripple USD / USD fiyat değişimi, $ +0,0002525000.
Son 90 gün içerisinde, Ripple USD / USD fiyat değişimi, $ +0,0008923941555754.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000531439764163-%0,05
30 Gün$ +0,0003044000+%0,03
60 Gün$ +0,0002525000+%0,03
90 Gün$ +0,0008923941555754+%0,09

Ripple USD (RLUSD) Fiyat Analizi

En güncel Ripple USD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,998243
$ 0,998243$ 0,998243

$ 1,001
$ 1,001$ 1,001

$ 1,073
$ 1,073$ 1,073

+%0,12

-%0,05

+%0,06

Ripple USD (RLUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 602,83M
$ 602,83M$ 602,83M

--
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602,74M
602,74M 602,74M

Ripple USD (RLUSD) Nedir?

Ripple USD (“RLUSD”), issued by Standard Custody & Trust Company, LLC, a wholly owned subsidiary of Ripple Labs, is a USD denominated stablecoin created with trust, liquidity, and compliance at its core. Each RLUSD is backed by at least an equivalent amount of U.S. dollars and other cash equivalents. RLUSD is purpose-built for cross-border payments and delivers reliable access to digital dollars. As an industry leader for over a decade, Ripple has a proven track record of delivering breakthrough blockchain solutions at scale. Strong ecosystem relationships built over a decade facilitates RLUSD’s broad accessibility for use by financial institutions, enterprises and developers. Ripple’s commitment to regulatory compliance, combined with its global license portfolio, enables RLUSD users to transact with confidence. RLUSD delivers the reliability of USD combined with the efficiencies of blockchain technology in a trusted, liquid, and compliant manner.

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Ripple USD (RLUSD) Kaynağı

Resmi Websitesi

Ripple USD (RLUSD) Token Ekonomisi

Ripple USD (RLUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RLUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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RLUSD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RLUSD / VND
26.315
1 RLUSD / AUD
A$1,54
1 RLUSD / GBP
0,75
1 RLUSD / EUR
0,86
1 RLUSD / USD
$1
1 RLUSD / MYR
RM4,23
1 RLUSD / TRY
40,67
1 RLUSD / JPY
¥147
1 RLUSD / ARS
ARS$1.364,25
1 RLUSD / RUB
79,79
1 RLUSD / INR
87,65
1 RLUSD / IDR
Rp16.393,44
1 RLUSD / KRW
1.383,12
1 RLUSD / PHP
57,32
1 RLUSD / EGP
￡E.48,42
1 RLUSD / BRL
R$5,54
1 RLUSD / CAD
C$1,37
1 RLUSD / BDT
121,78
1 RLUSD / NGN
1.524,39
1 RLUSD / UAH
41,72
1 RLUSD / VES
Bs123
1 RLUSD / CLP
$968
1 RLUSD / PKR
Rs283,44
1 RLUSD / KZT
539,95
1 RLUSD / THB
฿32,41
1 RLUSD / TWD
NT$29,85
1 RLUSD / AED
د.إ3,67
1 RLUSD / CHF
Fr0,8
1 RLUSD / HKD
HK$7,85
1 RLUSD / MAD
.د.م9,06
1 RLUSD / MXN
$18,84
1 RLUSD / PLN
3,69
1 RLUSD / RON
лв4,38
1 RLUSD / SEK
kr9,67
1 RLUSD / BGN
лв1,68
1 RLUSD / HUF
Ft344,35
1 RLUSD / CZK
21,25
1 RLUSD / KWD
د.ك0,305
1 RLUSD / ILS
3,4