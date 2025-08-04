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RUNNER Fiyatı (RUNNER)

Listelenmedi

RUNNER (RUNNER) Canlı Fiyat Grafiği

$0,349615
$0,349615$0,349615
+%8,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü RUNNER (RUNNER) Fiyatı

RUNNER (RUNNER), şu anda 0,349379 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 349,59K USD piyasa değerine sahiptir. RUNNER / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

RUNNER Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%8,79
RUNNER 24 saatlik fiyat değişimi
1,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında RUNNER (RUNNER) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, RUNNER / USD fiyat değişimi, $ +0,02824032.
Son 30 gün içerisinde, RUNNER / USD fiyat değişimi, $ +0,1089409490.
Son 60 gün içerisinde, RUNNER / USD fiyat değişimi, $ +0,4270304043.
Son 90 gün içerisinde, RUNNER / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,02824032+%8,79
30 Gün$ +0,1089409490+%31,18
60 Gün$ +0,4270304043+%122,23
90 Gün$ 0--

RUNNER (RUNNER) Fiyat Analizi

En güncel RUNNER fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,321139
$ 0,321139$ 0,321139

$ 0,359899
$ 0,359899$ 0,359899

$ 1,28
$ 1,28$ 1,28

-%2,81

+%8,79

+%22,71

RUNNER (RUNNER) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 349,59K
$ 349,59K$ 349,59K

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1,00M
1,00M 1,00M

RUNNER (RUNNER) Nedir?

Runner is the first-ever meme coin launched by Clanker on the Farcaster platform, representing an exciting expansion beyond Clanker's own primary token. As a pioneer in this space, Runner aims to capture the spirit of community-driven innovation, humor, and creativity, embodying the fun and experimental nature of meme coins while integrating seamlessly into the Farcaster ecosystem. The project is about having fun with this new AI meta.

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RUNNER (RUNNER) Kaynağı

Resmi Websitesi

RUNNER (RUNNER) Token Ekonomisi

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RUNNER Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RUNNER / VND
9.193,908385
1 RUNNER / AUD
A$0,53804366
1 RUNNER / GBP
0,26203425
1 RUNNER / EUR
0,30046594
1 RUNNER / USD
$0,349379
1 RUNNER / MYR
RM1,47787317
1 RUNNER / TRY
14,20924393
1 RUNNER / JPY
¥51,358713
1 RUNNER / ARS
ARS$475,99045581
1 RUNNER / RUB
27,92236968
1 RUNNER / INR
30,7104141
1 RUNNER / IDR
Rp5.727,52367376
1 RUNNER / KRW
483,90389016
1 RUNNER / PHP
20,02640428
1 RUNNER / EGP
￡E.16,92391876
1 RUNNER / BRL
R$1,92507829
1 RUNNER / CAD
C$0,47864923
1 RUNNER / BDT
42,54737462
1 RUNNER / NGN
532,58985381
1 RUNNER / UAH
14,57609188
1 RUNNER / VES
Bs43,672375
1 RUNNER / CLP
$337,500114
1 RUNNER / PKR
Rs99,31098075
1 RUNNER / KZT
188,64719105
1 RUNNER / THB
฿11,31289202
1 RUNNER / TWD
NT$10,43944452
1 RUNNER / AED
د.إ1,28222093
1 RUNNER / CHF
Fr0,2795032
1 RUNNER / HKD
HK$2,73913136
1 RUNNER / MAD
.د.م3,16537374
1 RUNNER / MXN
$6,58230036
1 RUNNER / PLN
1,28920851
1 RUNNER / RON
лв1,53028002
1 RUNNER / SEK
kr3,37849493
1 RUNNER / BGN
лв0,58695672
1 RUNNER / HUF
Ft120,55671774
1 RUNNER / CZK
7,42430375
1 RUNNER / KWD
د.ك0,106560595
1 RUNNER / ILS
1,19138239