Bugünkü Salamanca Fiyatı

Bugünkü Salamanca (DON) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,64 değişim gösterdi. Mevcut DON / USD dönüşüm oranı DON başına $ 0 şeklindedir.

Salamanca, şu anda piyasa değeri açısından $ 303.245 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B DON şeklindedir. Son 24 saat içinde DON, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00851919 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DON, son bir saatte +%0,00 ve son 7 günde +%1,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Salamanca (DON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 303,25K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 303,25K Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki Salamanca piyasa değeri $ 303,25K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DON arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 303,25K.