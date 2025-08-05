Santa Pepe (SANTAPEPE) Nedir?

Santa Pepe is the jolly green meme machine, sliding down the blockchain chimney to fill your bags with holiday cheer (and maybe some gains)! Decked out in his froggy Santa hat, he's here to spread laughter, lols, and a bit of FOMO, proving that the best gifts come wrapped in memes. As a community focused meme coin we know that just like the holidays themselves, crypto is better with friends and family by your side!Ho-ho-HODL! 🎅🐸

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Santa Pepe (SANTAPEPE) Kaynağı Resmi Websitesi

Santa Pepe (SANTAPEPE) Token Ekonomisi

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