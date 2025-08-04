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Santiment Network Fiyatı (SAN)

Listelenmedi

Santiment Network (SAN) Canlı Fiyat Grafiği

$0,119438
$0,119438$0,119438
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Santiment Network (SAN) Fiyatı

Santiment Network (SAN), şu anda 0,119438 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 7,65M USD piyasa değerine sahiptir. SAN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Santiment Network Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,01
Santiment Network 24 saatlik fiyat değişimi
64,05M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Santiment Network (SAN) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Santiment Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Santiment Network / USD fiyat değişimi, $ +0,0481470582.
Son 60 gün içerisinde, Santiment Network / USD fiyat değişimi, $ +0,0421849641.
Son 90 gün içerisinde, Santiment Network / USD fiyat değişimi, $ +0,05944582869400452.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,01
30 Gün$ +0,0481470582+%40,31
60 Gün$ +0,0421849641+%35,32
90 Gün$ +0,05944582869400452+%99,09

Santiment Network (SAN) Fiyat Analizi

En güncel Santiment Network fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,119196
$ 0,119196$ 0,119196

$ 0,119568
$ 0,119568$ 0,119568

$ 7,94
$ 7,94$ 7,94

+%0,20

+%0,01

-%8,61

Santiment Network (SAN) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 7,65M
$ 7,65M$ 7,65M

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64,05M
64,05M 64,05M

Santiment Network (SAN) Nedir?

Today’s crypto-markets are driven by crowd sentiment. Hype and fear dominate the price action. Santiment delivers clarity, with market sentiment content and datafeeds that can’t be found anywhere else.

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Santiment Network (SAN) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Santiment Network (SAN) Token Ekonomisi

Santiment Network (SAN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SAN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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SAN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SAN / VND
3.143,01097
1 SAN / AUD
A$0,18393452
1 SAN / GBP
0,0895785
1 SAN / EUR
0,10271668
1 SAN / USD
$0,119438
1 SAN / MYR
RM0,50522274
1 SAN / TRY
4,85754346
1 SAN / JPY
¥17,557386
1 SAN / ARS
ARS$162,9432915
1 SAN / RUB
9,5311524
1 SAN / INR
10,4687407
1 SAN / IDR
Rp1.957,99968672
1 SAN / KRW
165,19708656
1 SAN / PHP
6,84738054
1 SAN / EGP
￡E.5,78318796
1 SAN / BRL
R$0,66049214
1 SAN / CAD
C$0,16363006
1 SAN / BDT
14,54515964
1 SAN / NGN
182,07009282
1 SAN / UAH
4,98295336
1 SAN / VES
Bs14,690874
1 SAN / CLP
$115,615984
1 SAN / PKR
Rs33,85350672
1 SAN / KZT
64,4905481
1 SAN / THB
฿3,8697912
1 SAN / TWD
NT$3,5652243
1 SAN / AED
د.إ0,43833746
1 SAN / CHF
Fr0,0955504
1 SAN / HKD
HK$0,93639392
1 SAN / MAD
.د.م1,08210828
1 SAN / MXN
$2,24782316
1 SAN / PLN
0,44072622
1 SAN / RON
лв0,52313844
1 SAN / SEK
kr1,15377108
1 SAN / BGN
лв0,20065584
1 SAN / HUF
Ft41,11414274
1 SAN / CZK
2,53686312
1 SAN / KWD
د.ك0,03642859
1 SAN / ILS
0,4060892