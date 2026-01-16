Bugünkü Seal the Night Rider Fiyatı

Bugünkü Seal the Night Rider (RIDER) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 19,98 değişim gösterdi. Mevcut RIDER / USD dönüşüm oranı RIDER başına $ 0 şeklindedir.

Seal the Night Rider, şu anda piyasa değeri açısından $ 83.805 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B RIDER şeklindedir. Son 24 saat içinde RIDER, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RIDER, son bir saatte -%1,31 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Seal the Night Rider (RIDER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 83,81K$ 83,81K $ 83,81K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 83,81K$ 83,81K $ 83,81K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

