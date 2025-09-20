Sentiient (SENT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00002499 $ 0,00002499 $ 0,00002499 24 sa Düşük $ 0,00006698 $ 0,00006698 $ 0,00006698 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00002499$ 0,00002499 $ 0,00002499 24 sa Yüksek $ 0,00006698$ 0,00006698 $ 0,00006698 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0053853$ 0,0053853 $ 0,0053853 En Düşük Fiyat $ 0,0000080$ 0,0000080 $ 0,0000080 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%16,00 Fiyat Değişimi (7 G) -%21,62 Fiyat Değişimi (7 G) -%21,62

Sentiient (SENT) canlı fiyatı $0,00002899. SENT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00002499 ve en yüksek $ 0,00006698 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SENT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0053853, en düşük fiyatı ise $ 0,0000080 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SENT son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%16,00 ve son 7 günde -%21,62 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Sentiient (SENT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 34,79K$ 34,79K $ 34,79K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 34,79K$ 34,79K $ 34,79K Dolaşım Arzı 1,20B 1,20B 1,20B Toplam Arz 1.200.000.000,0 1.200.000.000,0 1.200.000.000,0

Şu anki Sentiient piyasa değeri $ 34,79K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SENT arzı 1,20B olup, toplam arzı 1200000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 34,79K.