Shards Protocol Fiyatı (SHARDS)

1 SHARDS / USD Canlı Fiyatı:

$0,0057653
$0,0057653
-%1,501D
USD
Shards Protocol (SHARDS) Canlı Fiyat Grafiği
Shards Protocol (SHARDS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,005689
24 sa Düşük
$ 0,00592302
24 sa Yüksek

$ 0,005689
$ 0,00592302
$ 0,00738339
$ 0,00552853
+%0,63

-%1,23

-%0,54

-%0,54

Shards Protocol (SHARDS) canlı fiyatı $0,00577675. SHARDS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,005689 ve en yüksek $ 0,00592302 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SHARDS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00738339, en düşük fiyatı ise $ 0,00552853 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SHARDS son bir saatte +%0,63 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,23 ve son 7 günde -%0,54 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Shards Protocol (SHARDS) Piyasa Bilgileri

$ 191,66K
--
$ 5,78M
33,18M
1.000.000.000,0
Şu anki Shards Protocol piyasa değeri $ 191,66K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SHARDS arzı 33,18M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,78M.

Shards Protocol (SHARDS) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Shards Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Shards Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0,0006813925.
Son 60 gün içerisinde, Shards Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0,0010577934.
Son 90 gün içerisinde, Shards Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%1,23
30 Gün$ -0,0006813925-%11,79
60 Gün$ -0,0010577934-%18,31
90 Gün$ 0--

Shards Protocol (SHARDS) Nedir?

Shards is a proof-of-activity protocol designed to track, score, and reward users based on their on-chain contributions. The project is building the foundation for reputation-based rewards in Web3 by turning user activity into a score that protocols can trust and users can earn rewards from. Its flagship product, Aura, is the only AI-powered, multi-dimensional on-chain reputation scoring tool in Web3.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Shards Protocol (SHARDS) Kaynağı

Resmi Websitesi

Shards Protocol Fiyat Tahmini (USD)

Shards Protocol (SHARDS) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Shards Protocol (SHARDS) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Shards Protocol için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Shards Protocol fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SHARDS Varlığından Yerel Para Birimlerine

Shards Protocol (SHARDS) Token Ekonomisi

Shards Protocol (SHARDS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SHARDS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Shards Protocol (SHARDS) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Shards Protocol (SHARDS) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SHARDS fiyatı, 0,00577675 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SHARDS / USD güncel fiyatı nedir?
SHARDS / USD güncel fiyatı $ 0,00577675. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Shards Protocol varlığının piyasa değeri nedir?
SHARDS piyasa değeri $ 191,66K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SHARDS arzı nedir?
Dolaşımdaki SHARDS arzı, 33,18M USD.
SHARDS için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SHARDS, ATH fiyatı olan 0,00738339 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SHARDS fiyatı (ATL) nedir?
SHARDS, ATL fiyatı olan 0,00552853 USD değerine düştü.
SHARDS işlem hacmi nedir?
SHARDS için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SHARDS bu yıl daha da yükselir mi?
SHARDS piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SHARDS fiyat tahminine göz atın.
