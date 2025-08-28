Shards Protocol (SHARDS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,005689 $ 0,005689 $ 0,005689 24 sa Düşük $ 0,00592302 $ 0,00592302 $ 0,00592302 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,005689$ 0,005689 $ 0,005689 24 sa Yüksek $ 0,00592302$ 0,00592302 $ 0,00592302 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00738339$ 0,00738339 $ 0,00738339 En Düşük Fiyat $ 0,00552853$ 0,00552853 $ 0,00552853 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,63 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,23 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,54 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,54

Shards Protocol (SHARDS) canlı fiyatı $0,00577675. SHARDS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,005689 ve en yüksek $ 0,00592302 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SHARDS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00738339, en düşük fiyatı ise $ 0,00552853 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SHARDS son bir saatte +%0,63 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,23 ve son 7 günde -%0,54 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Shards Protocol (SHARDS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 191,66K$ 191,66K $ 191,66K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,78M$ 5,78M $ 5,78M Dolaşım Arzı 33,18M 33,18M 33,18M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Shards Protocol piyasa değeri $ 191,66K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SHARDS arzı 33,18M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,78M.