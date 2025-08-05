Silent Pass Fiyatı (SP)
Silent Pass (SP), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 55,24K USD piyasa değerine sahiptir. SP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Silent Pass / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Silent Pass / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Silent Pass / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Silent Pass / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,37
|30 Gün
|$ 0
|-%18,13
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Silent Pass fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+%0,37
-%21,16
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Silent Pass is a blockchain-based privacy access protocol designed for global users, offering a next-generation VPN experience that requires no accounts, trust, or centralized servers. Utilizing local wallets and on-chain smart contracts, the project enables access verification, identity confirmation, and usage record-keeping, providing users with a censorship-resistant, anonymous, and secure communication channel. Silent Pass supports a variety of access methods, catering to both lightweight Web2 users and deep-engaged Web3 participants: ● New users can download the application and enjoy a 7-day free trial. ● Wallet holders with assets valued at ≥$24.99 in $SP can unlock daily access by checking in. ● Subscription options for monthly or annual services are available through mainstream fiat channels like credit cards, facilitating easy onboarding for traditional users. ● Minting a GENESIS CIRCLE NFT grants permanent VPN access and governance rights. Silent Pass is not just an application; it is a multi-layered privacy network entry protocol that integrates on-chain identity, behavioral incentives, and governance participation, helping users transition from merely "using a VPN" to "participating in the network ecosystem."
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