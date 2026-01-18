Bugünkü Smart Cashtags (CASHTAGS) fiyatı $ 0,00008258 olup, son 24 saatte % 27,00 değişim gösterdi. Mevcut CASHTAGS / USD dönüşüm oranı CASHTAGS başına $ 0,00008258 şeklindedir.

Smart Cashtags, şu anda piyasa değeri açısından $ 82.583 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,99M CASHTAGS şeklindedir. Son 24 saat içinde CASHTAGS, $ 0,00006439 (en düşük) ile $ 0,000122 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,000122 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00006439 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CASHTAGS, son bir saatte -%0,16 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Smart Cashtags (CASHTAGS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 82,58K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 82,58K Dolaşım Arzı 999,99M Toplam Arz 999.994.629,611783

