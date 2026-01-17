Bugünkü Snappy Fiyatı

Bugünkü Snappy (SNAP) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 3,42 değişim gösterdi. Mevcut SNAP / USD dönüşüm oranı SNAP başına $ 0 şeklindedir.

Snappy, şu anda piyasa değeri açısından $ 882.083 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B SNAP şeklindedir. Son 24 saat içinde SNAP, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00403798 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SNAP, son bir saatte +%0,19 ve son 7 günde +%31,49 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Snappy (SNAP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 882,08K$ 882,08K $ 882,08K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 882,08K$ 882,08K $ 882,08K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Snappy piyasa değeri $ 882,08K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SNAP arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 882,08K.