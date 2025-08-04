Sora Validator (VAL) Nedir?

VAL is the validator reward token for the SORA network, used to reward those that stake XOR as part of the Nominated Proof-of-Stake consensus algorithm. VAL is a deflationary token that gets burned with each transaction on the SORA network.

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Sora Validator (VAL) Kaynağı Resmi Websitesi

Sora Validator (VAL) Token Ekonomisi

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