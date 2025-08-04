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Sora Validator Fiyatı (VAL)

Listelenmedi

Sora Validator (VAL) Canlı Fiyat Grafiği

$0,01766806
$0,01766806$0,01766806
+%6,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Sora Validator (VAL) Fiyatı

Sora Validator (VAL), şu anda 0,01766806 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,02M USD piyasa değerine sahiptir. VAL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Sora Validator Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%6,93
Sora Validator 24 saatlik fiyat değişimi
57,67M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Sora Validator (VAL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Sora Validator / USD fiyat değişimi, $ +0,0011458.
Son 30 gün içerisinde, Sora Validator / USD fiyat değişimi, $ +0,0004476839.
Son 60 gün içerisinde, Sora Validator / USD fiyat değişimi, $ -0,0060765864.
Son 90 gün içerisinde, Sora Validator / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0011458+%6,93
30 Gün$ +0,0004476839+%2,53
60 Gün$ -0,0060765864-%34,39
90 Gün$ 0--

Sora Validator (VAL) Fiyat Analizi

En güncel Sora Validator fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,01651453
$ 0,01651453$ 0,01651453

$ 0,01975322
$ 0,01975322$ 0,01975322

$ 9,05
$ 9,05$ 9,05

-%0,08

+%6,93

-%14,42

Sora Validator (VAL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,02M
$ 1,02M$ 1,02M

--
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57,67M
57,67M 57,67M

Sora Validator (VAL) Nedir?

VAL is the validator reward token for the SORA network, used to reward those that stake XOR as part of the Nominated Proof-of-Stake consensus algorithm. VAL is a deflationary token that gets burned with each transaction on the SORA network.

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Sora Validator (VAL) Kaynağı

Resmi Websitesi

Sora Validator (VAL) Token Ekonomisi

Sora Validator (VAL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VAL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

VAL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VAL / VND
464,9349989
1 VAL / AUD
A$0,0272088124
1 VAL / GBP
0,013251045
1 VAL / EUR
0,0151945316
1 VAL / USD
$0,01766806
1 VAL / MYR
RM0,0747358938
1 VAL / TRY
0,7185600002
1 VAL / JPY
¥2,59720482
1 VAL / ARS
ARS$24,103650855
1 VAL / RUB
1,4120313552
1 VAL / INR
1,5523157516
1 VAL / IDR
Rp289,6402815264
1 VAL / KRW
24,4709698224
1 VAL / PHP
1,012379838
1 VAL / EGP
￡E.0,856017507
1 VAL / BRL
R$0,0973510106
1 VAL / CAD
C$0,0242052422
1 VAL / BDT
2,1516163468
1 VAL / NGN
26,9330139834
1 VAL / UAH
0,7371114632
1 VAL / VES
Bs2,2085075
1 VAL / CLP
$17,0496779
1 VAL / PKR
Rs5,022146055
1 VAL / KZT
9,539868997
1 VAL / THB
฿0,5720917828
1 VAL / TWD
NT$0,5279216328
1 VAL / AED
د.إ0,0648417802
1 VAL / CHF
Fr0,014134448
1 VAL / HKD
HK$0,138694271
1 VAL / MAD
.د.م0,1600726236
1 VAL / MXN
$0,3326895698
1 VAL / PLN
0,0651951414
1 VAL / RON
лв0,0773861028
1 VAL / SEK
kr0,1706734596
1 VAL / BGN
лв0,0296823408
1 VAL / HUF
Ft6,0944206164
1 VAL / CZK
0,3752695944
1 VAL / KWD
د.ك0,0053887583
1 VAL / ILS
0,0602480846