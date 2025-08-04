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Spectre AI Fiyatı (SPECTRE)

Listelenmedi

Spectre AI (SPECTRE) Canlı Fiyat Grafiği

$2,18
$2,18$2,18
+%8,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Spectre AI (SPECTRE) Fiyatı

Spectre AI (SPECTRE), şu anda 2,18 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 21,82M USD piyasa değerine sahiptir. SPECTRE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Spectre AI Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%8,86
Spectre AI 24 saatlik fiyat değişimi
9,99M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki SPECTRE / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SPECTRE fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Spectre AI (SPECTRE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Spectre AI / USD fiyat değişimi, $ +0,177672.
Son 30 gün içerisinde, Spectre AI / USD fiyat değişimi, $ +0,1859481140.
Son 60 gün içerisinde, Spectre AI / USD fiyat değişimi, $ -0,0478178640.
Son 90 gün içerisinde, Spectre AI / USD fiyat değişimi, $ -0,4444340689752814.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,177672+%8,86
30 Gün$ +0,1859481140+%8,53
60 Gün$ -0,0478178640-%2,19
90 Gün$ -0,4444340689752814-%16,93

Spectre AI (SPECTRE) Fiyat Analizi

En güncel Spectre AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 2,01
$ 2,01$ 2,01

$ 2,18
$ 2,18$ 2,18

$ 7,09
$ 7,09$ 7,09

+%0,11

+%8,86

-%20,81

Spectre AI (SPECTRE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 21,82M
$ 21,82M$ 21,82M

--
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9,99M
9,99M 9,99M

Spectre AI (SPECTRE) Nedir?

SPECTRE is the native token of an innovative AI-powered predictive learning tool designed to assist traders and investors.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Spectre AI (SPECTRE) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Spectre AI (SPECTRE) Token Ekonomisi

Spectre AI (SPECTRE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SPECTRE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

SPECTRE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SPECTRE / VND
57.366,7
1 SPECTRE / AUD
A$3,3572
1 SPECTRE / GBP
1,635
1 SPECTRE / EUR
1,8748
1 SPECTRE / USD
$2,18
1 SPECTRE / MYR
RM9,2214
1 SPECTRE / TRY
88,6606
1 SPECTRE / JPY
¥320,46
1 SPECTRE / ARS
ARS$2.974,065
1 SPECTRE / RUB
173,9422
1 SPECTRE / INR
191,0552
1 SPECTRE / IDR
Rp35.737,6992
1 SPECTRE / KRW
3.015,2016
1 SPECTRE / PHP
124,914
1 SPECTRE / EGP
￡E.105,5556
1 SPECTRE / BRL
R$12,0336
1 SPECTRE / CAD
C$2,9866
1 SPECTRE / BDT
265,4804
1 SPECTRE / NGN
3.323,1702
1 SPECTRE / UAH
90,9496
1 SPECTRE / VES
Bs268,14
1 SPECTRE / CLP
$2.108,06
1 SPECTRE / PKR
Rs617,8992
1 SPECTRE / KZT
1.177,091
1 SPECTRE / THB
฿70,6538
1 SPECTRE / TWD
NT$65,0512
1 SPECTRE / AED
د.إ8,0006
1 SPECTRE / CHF
Fr1,744
1 SPECTRE / HKD
HK$17,113
1 SPECTRE / MAD
.د.م19,7508
1 SPECTRE / MXN
$40,9404
1 SPECTRE / PLN
8,0442
1 SPECTRE / RON
лв9,5484
1 SPECTRE / SEK
kr21,037
1 SPECTRE / BGN
лв3,6624
1 SPECTRE / HUF
Ft749,3968
1 SPECTRE / CZK
46,2378
1 SPECTRE / KWD
د.ك0,6649
1 SPECTRE / ILS
7,412