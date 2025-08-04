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Spring Staked SUI Fiyatı (SSUI)

Listelenmedi

Spring Staked SUI (SSUI) Canlı Fiyat Grafiği

$3,5
$3,5$3,5
-%0,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Spring Staked SUI (SSUI) Fiyatı

Spring Staked SUI (SSUI), şu anda 3,5 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 29,03M USD piyasa değerine sahiptir. SSUI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Spring Staked SUI Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,38
Spring Staked SUI 24 saatlik fiyat değişimi
8,30M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Spring Staked SUI (SSUI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Spring Staked SUI / USD fiyat değişimi, $ -0,013352029626931.
Son 30 gün içerisinde, Spring Staked SUI / USD fiyat değişimi, $ +0,6281271500.
Son 60 gün içerisinde, Spring Staked SUI / USD fiyat değişimi, $ +0,3283028000.
Son 90 gün içerisinde, Spring Staked SUI / USD fiyat değişimi, $ +0,2582554658748815.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,013352029626931-%0,38
30 Gün$ +0,6281271500+%17,95
60 Gün$ +0,3283028000+%9,38
90 Gün$ +0,2582554658748815+%7,97

Spring Staked SUI (SSUI) Fiyat Analizi

En güncel Spring Staked SUI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3,46
$ 3,46$ 3,46

$ 3,56
$ 3,56$ 3,56

$ 18,79
$ 18,79$ 18,79

+%0,58

-%0,38

-%19,13

Spring Staked SUI (SSUI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 29,03M
$ 29,03M$ 29,03M

--
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8,30M
8,30M 8,30M

Spring Staked SUI (SSUI) Nedir?

SpringSui is a Liquid Staking Token (LST) developed by Suilend, a defi super app on Sui. It offers significant improvements over existing LSTs, most notably instant unstaking. Instant unstaking allows for infinite liquidity when unstaking, enhancing safety by reducing the risk of depegging. In the future, other teams will be able to deploy their own LSTs on the platform permissionlessly and at no cost using the SpringSui Standard.

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Spring Staked SUI (SSUI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Spring Staked SUI (SSUI) Token Ekonomisi

Spring Staked SUI (SSUI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SSUI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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SSUI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SSUI / VND
92.102,5
1 SSUI / AUD
A$5,39
1 SSUI / GBP
2,625
1 SSUI / EUR
3,01
1 SSUI / USD
$3,5
1 SSUI / MYR
RM14,805
1 SSUI / TRY
142,345
1 SSUI / JPY
¥514,5
1 SSUI / ARS
ARS$4.774,875
1 SSUI / RUB
279,265
1 SSUI / INR
306,74
1 SSUI / IDR
Rp57.377,04
1 SSUI / KRW
4.840,92
1 SSUI / PHP
200,55
1 SSUI / EGP
￡E.169,47
1 SSUI / BRL
R$19,32
1 SSUI / CAD
C$4,795
1 SSUI / BDT
426,23
1 SSUI / NGN
5.335,365
1 SSUI / UAH
146,02
1 SSUI / VES
Bs430,5
1 SSUI / CLP
$3.384,5
1 SSUI / PKR
Rs992,04
1 SSUI / KZT
1.889,825
1 SSUI / THB
฿113,435
1 SSUI / TWD
NT$104,44
1 SSUI / AED
د.إ12,845
1 SSUI / CHF
Fr2,8
1 SSUI / HKD
HK$27,475
1 SSUI / MAD
.د.م31,71
1 SSUI / MXN
$65,73
1 SSUI / PLN
12,915
1 SSUI / RON
лв15,33
1 SSUI / SEK
kr33,775
1 SSUI / BGN
лв5,88
1 SSUI / HUF
Ft1.203,16
1 SSUI / CZK
74,235
1 SSUI / KWD
د.ك1,0675
1 SSUI / ILS
11,9