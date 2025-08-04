Spring Staked SUI (SSUI) Nedir?

SpringSui is a Liquid Staking Token (LST) developed by Suilend, a defi super app on Sui. It offers significant improvements over existing LSTs, most notably instant unstaking. Instant unstaking allows for infinite liquidity when unstaking, enhancing safety by reducing the risk of depegging. In the future, other teams will be able to deploy their own LSTs on the platform permissionlessly and at no cost using the SpringSui Standard.

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Spring Staked SUI (SSUI) Kaynağı Resmi Websitesi

Spring Staked SUI (SSUI) Token Ekonomisi

Spring Staked SUI (SSUI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SSUI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!