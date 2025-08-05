sqrFUND (SQR) Nedir?

sqrFund is the first fund that transforms community DAOs’ collective expertise into AI Agents, enabling unlimited startup support and scalable builder success. In doing so, we create the first AI Agents-driven Investment DAO for Web3 Builders. Investment Thesis: Focus on AI agents that transform collective expertise into actionable support. Target early-stage web3 projects within sqrDAO’s builder network/community. Build a self-sustaining ecosystem of builder support.

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sqrFUND (SQR) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

sqrFUND (SQR) Token Ekonomisi

sqrFUND (SQR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SQR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!