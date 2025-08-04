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Stader ETHx Fiyatı (ETHX)

Listelenmedi

Stader ETHx (ETHX) Canlı Fiyat Grafiği

$3.790,5
$3.790,5$3.790,5
+%2,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Stader ETHx (ETHX) Fiyatı

Stader ETHx (ETHX), şu anda 3.790,5 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 554,30M USD piyasa değerine sahiptir. ETHX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Stader ETHx Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,08
Stader ETHx 24 saatlik fiyat değişimi
146,23K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Stader ETHx (ETHX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Stader ETHx / USD fiyat değişimi, $ +77,23.
Son 30 gün içerisinde, Stader ETHx / USD fiyat değişimi, $ +1.582,2839560500.
Son 60 gün içerisinde, Stader ETHx / USD fiyat değişimi, $ +1.423,0537692000.
Son 90 gün içerisinde, Stader ETHx / USD fiyat değişimi, $ +1.914,6336575377848.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +77,23+%2,08
30 Gün$ +1.582,2839560500+%41,74
60 Gün$ +1.423,0537692000+%37,54
90 Gün$ +1.914,6336575377848+%102,07

Stader ETHx (ETHX) Fiyat Analizi

En güncel Stader ETHx fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3.686,68
$ 3.686,68$ 3.686,68

$ 3.800,24
$ 3.800,24$ 3.800,24

$ 4.275,3
$ 4.275,3$ 4.275,3

+%0,10

+%2,08

-%8,14

Stader ETHx (ETHX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 554,30M
$ 554,30M$ 554,30M

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146,23K
146,23K 146,23K

Stader ETHx (ETHX) Nedir?

What is the project about? Stader liquid staking token ETHx is a new decentralized liquid staked ETH. Stader enables anyone to operate and become a node operator with 4 ETH. More details can be found at https://www.staderlabs.com/docs/eth/Stader%20ETH%20Litepaper.pdf What makes your project unique? We are a multi-chain liquid staking protocol with ~$100M in assets across MATIC, BNB, FTM, HBAR, etc. History of your project. Stader started as a staking protocol on Terra 1.0, attaining a $1B TVL before expanding onto other chains. Stader's team is located across the world and operates as a DAO. What’s next for your project? What can your token be used for? ETHx can be used across Balancer, AAVE, Curve, CIAN and many other DeFi protocols.

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Stader ETHx (ETHX) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Stader ETHx (ETHX) Token Ekonomisi

Stader ETHx (ETHX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ETHX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

ETHX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ETHX / VND
99.747.007,5
1 ETHX / AUD
A$5.837,37
1 ETHX / GBP
2.842,875
1 ETHX / EUR
3.259,83
1 ETHX / USD
$3.790,5
1 ETHX / MYR
RM16.033,815
1 ETHX / TRY
154.159,635
1 ETHX / JPY
¥557.203,5
1 ETHX / ARS
ARS$5.171.189,625
1 ETHX / RUB
302.443,995
1 ETHX / INR
332.199,42
1 ETHX / IDR
Rp62.139.334,32
1 ETHX / KRW
5.242.716,36
1 ETHX / PHP
217.195,65
1 ETHX / EGP
￡E.183.536,01
1 ETHX / BRL
R$20.923,56
1 ETHX / CAD
C$5.192,985
1 ETHX / BDT
461.607,09
1 ETHX / NGN
5.778.200,295
1 ETHX / UAH
158.139,66
1 ETHX / VES
Bs466.231,5
1 ETHX / CLP
$3.665.413,5
1 ETHX / PKR
Rs1.074.379,32
1 ETHX / KZT
2.046.680,475
1 ETHX / THB
฿122.850,105
1 ETHX / TWD
NT$113.108,52
1 ETHX / AED
د.إ13.911,135
1 ETHX / CHF
Fr3.032,4
1 ETHX / HKD
HK$29.755,425
1 ETHX / MAD
.د.م34.341,93
1 ETHX / MXN
$71.185,59
1 ETHX / PLN
13.986,945
1 ETHX / RON
лв16.602,39
1 ETHX / SEK
kr36.578,325
1 ETHX / BGN
лв6.368,04
1 ETHX / HUF
Ft1.303.022,28
1 ETHX / CZK
80.396,505
1 ETHX / KWD
د.ك1.156,1025
1 ETHX / ILS
12.887,7