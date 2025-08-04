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Star AI Fiyatı (MSTAR)

Listelenmedi

Star AI (MSTAR) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00232002
$0,00232002$0,00232002
+%8,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Star AI (MSTAR) Fiyatı

Star AI (MSTAR), şu anda 0,00232417 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,38M USD piyasa değerine sahiptir. MSTAR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Star AI Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%8,52
Star AI 24 saatlik fiyat değişimi
594,81M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki MSTAR / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MSTAR fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Star AI (MSTAR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Star AI / USD fiyat değişimi, $ +0,00018254.
Son 30 gün içerisinde, Star AI / USD fiyat değişimi, $ +0,0010996008.
Son 60 gün içerisinde, Star AI / USD fiyat değişimi, $ -0,0010525622.
Son 90 gün içerisinde, Star AI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00018254+%8,52
30 Gün$ +0,0010996008+%47,31
60 Gün$ -0,0010525622-%45,28
90 Gün$ 0--

Star AI (MSTAR) Fiyat Analizi

En güncel Star AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00211456
$ 0,00211456$ 0,00211456

$ 0,00234305
$ 0,00234305$ 0,00234305

$ 0,074826
$ 0,074826$ 0,074826

-%0,32

+%8,52

+%16,72

Star AI (MSTAR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,38M
$ 1,38M$ 1,38M

--
----

594,81M
594,81M 594,81M

Star AI (MSTAR) Nedir?

Previously known as MerlinStarter, Star AI is a next-generation AI digital human incubation and asset issuance platform. It empowers individuals, creators, and Web3 projects to launch their own AI-driven on-chain digital humans with ease. By combining AI with blockchain, Star AI pioneers a new era of the AI IP economy. Acting as a Web3-native AI MCN (Multi-Channel Network), it not only supports the creation and monetization of digital human assets, but also enables seamless trading, subscription, and circulation of these AI-powered identities across the decentralized ecosystem. Whether you're a project looking to boost engagement or a creator ready to turn your AI persona into an on-chain asset, Star AI is the gateway to the future of Web3 AI.

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Star AI (MSTAR) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Star AI (MSTAR) Token Ekonomisi

Star AI (MSTAR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MSTAR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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MSTAR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MSTAR / VND
61,16053355
1 MSTAR / AUD
A$0,0035792218
1 MSTAR / GBP
0,0017431275
1 MSTAR / EUR
0,0019987862
1 MSTAR / USD
$0,00232417
1 MSTAR / MYR
RM0,0098312391
1 MSTAR / TRY
0,0945239939
1 MSTAR / JPY
¥0,34165299
1 MSTAR / ARS
ARS$3,1707489225
1 MSTAR / RUB
0,1857476664
1 MSTAR / INR
0,2042015762
1 MSTAR / IDR
Rp38,1011414448
1 MSTAR / KRW
3,2190684168
1 MSTAR / PHP
0,133174941
1 MSTAR / EGP
￡E.0,1126060365
1 MSTAR / BRL
R$0,0128061767
1 MSTAR / CAD
C$0,0031841129
1 MSTAR / BDT
0,2830374226
1 MSTAR / NGN
3,5429415063
1 MSTAR / UAH
0,0969643724
1 MSTAR / VES
Bs0,29052125
1 MSTAR / CLP
$2,24282405
1 MSTAR / PKR
Rs0,6606453225
1 MSTAR / KZT
1,2549355915
1 MSTAR / THB
฿0,0752566246
1 MSTAR / TWD
NT$0,0694461996
1 MSTAR / AED
د.إ0,0085297039
1 MSTAR / CHF
Fr0,001859336
1 MSTAR / HKD
HK$0,0182447345
1 MSTAR / MAD
.د.م0,0210569802
1 MSTAR / MXN
$0,0437641211
1 MSTAR / PLN
0,0085761873
1 MSTAR / RON
лв0,0101798646
1 MSTAR / SEK
kr0,0224514822
1 MSTAR / BGN
лв0,0039046056
1 MSTAR / HUF
Ft0,8016991998
1 MSTAR / CZK
0,0493653708
1 MSTAR / KWD
د.ك0,00070887185
1 MSTAR / ILS
0,0079254197