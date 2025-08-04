Steem Dollars (SBD) Nedir?

Steem Dollars are liquid stable-value currency tokens designed to be pegged to $1 USD. Steem Dollars can be traded with STEEM and transferred to other accounts for commerce or exchange.

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Steem Dollars (SBD) Kaynağı Resmi Websitesi

Steem Dollars (SBD) Token Ekonomisi

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