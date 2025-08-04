SunContract (SNC) Nedir?

SunContract is an energy trading platform that utilizes blockchain technology to create a new business model for buying and selling electricity. If you believe that blockchain technology can solve many of today's problems and that we are the team to take it to the energy sector, you are welcome to contribute.

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SunContract (SNC) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

SunContract (SNC) Token Ekonomisi

SunContract (SNC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SNC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!