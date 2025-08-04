SN4 Hakkında Daha Fazla Bilgi

SN4 Fiyat Bilgileri

SN4 Resmi Websitesi

SN4 Token Ekonomisi

SN4 Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Targon Logosu

Targon Fiyatı (SN4)

Listelenmedi

Targon (SN4) Canlı Fiyat Grafiği

$20,76
$20,76$20,76
+%1,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Targon (SN4) Fiyatı

Targon (SN4), şu anda 20,78 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 39,47M USD piyasa değerine sahiptir. SN4 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Targon Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,83
Targon 24 saatlik fiyat değişimi
1,90M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki SN4 / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SN4 fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Targon (SN4) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Targon / USD fiyat değişimi, $ +0,374289.
Son 30 gün içerisinde, Targon / USD fiyat değişimi, $ +0,2204612540.
Son 60 gün içerisinde, Targon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Targon / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,374289+%1,83
30 Gün$ +0,2204612540+%1,06
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Targon (SN4) Fiyat Analizi

En güncel Targon fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 20,38
$ 20,38$ 20,38

$ 21,0
$ 21,0$ 21,0

$ 39,23
$ 39,23$ 39,23

+%0,46

+%1,83

-%22,85

Targon (SN4) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 39,47M
$ 39,47M$ 39,47M

--
----

1,90M
1,90M 1,90M

Targon (SN4) Nedir?

Targon is a decentalized, frontier AI lab

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Targon (SN4) Kaynağı

Resmi Websitesi

Targon (SN4) Token Ekonomisi

Targon (SN4) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SN4 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Targon (SN4) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

SN4 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SN4 / VND
546.825,7
1 SN4 / AUD
A$32,0012
1 SN4 / GBP
15,585
1 SN4 / EUR
17,8708
1 SN4 / USD
$20,78
1 SN4 / MYR
RM87,8994
1 SN4 / TRY
845,1226
1 SN4 / JPY
¥3.054,66
1 SN4 / ARS
ARS$28.349,115
1 SN4 / RUB
1.659,283
1 SN4 / INR
1.821,1592
1 SN4 / IDR
Rp340.655,6832
1 SN4 / KRW
28.701,5438
1 SN4 / PHP
1.190,4862
1 SN4 / EGP
￡E.1.006,3754
1 SN4 / BRL
R$114,7056
1 SN4 / CAD
C$28,4686
1 SN4 / BDT
2.530,5884
1 SN4 / NGN
31.676,8242
1 SN4 / UAH
866,9416
1 SN4 / VES
Bs2.555,94
1 SN4 / CLP
$20.094,26
1 SN4 / PKR
Rs5.889,8832
1 SN4 / KZT
11.220,161
1 SN4 / THB
฿673,272
1 SN4 / TWD
NT$619,8674
1 SN4 / AED
د.إ76,2626
1 SN4 / CHF
Fr16,624
1 SN4 / HKD
HK$163,123
1 SN4 / MAD
.د.م188,2668
1 SN4 / MXN
$390,2484
1 SN4 / PLN
76,4704
1 SN4 / RON
лв90,8086
1 SN4 / SEK
kr200,527
1 SN4 / BGN
лв35,1182
1 SN4 / HUF
Ft7.143,3328
1 SN4 / CZK
440,7438
1 SN4 / KWD
د.ك6,3379
1 SN4 / ILS
70,652