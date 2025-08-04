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Tensorplex Staked TAO Fiyatı (STTAO)

Listelenmedi

Tensorplex Staked TAO (STTAO) Canlı Fiyat Grafiği

$519,46
$519,46$519,46
+%0,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Tensorplex Staked TAO (STTAO) Fiyatı

Tensorplex Staked TAO (STTAO), şu anda 519,46 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 8,95M USD piyasa değerine sahiptir. STTAO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Tensorplex Staked TAO Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,19
Tensorplex Staked TAO 24 saatlik fiyat değişimi
17,24K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Tensorplex Staked TAO (STTAO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Tensorplex Staked TAO / USD fiyat değişimi, $ +0,975684.
Son 30 gün içerisinde, Tensorplex Staked TAO / USD fiyat değişimi, $ +3,2489625700.
Son 60 gün içerisinde, Tensorplex Staked TAO / USD fiyat değişimi, $ +66,0118339880.
Son 90 gün içerisinde, Tensorplex Staked TAO / USD fiyat değişimi, $ +90,41658858266233.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,975684+%0,19
30 Gün$ +3,2489625700+%0,63
60 Gün$ +66,0118339880+%12,71
90 Gün$ +90,41658858266233+%21,07

Tensorplex Staked TAO (STTAO) Fiyat Analizi

En güncel Tensorplex Staked TAO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 518,45
$ 518,45$ 518,45

$ 519,46
$ 519,46$ 519,46

$ 822,97
$ 822,97$ 822,97

+%0,00

+%0,19

-%0,09

Tensorplex Staked TAO (STTAO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 8,95M
$ 8,95M$ 8,95M

--
----

17,24K
17,24K 17,24K

Tensorplex Staked TAO (STTAO) Nedir?

Tensorplex Staked TAO (stTAO) is a reward bearing Bittensor (TAO) LST by Tensorplex Labs. stTAO is a ERC20 token that allow investors to get exposure to the TAO ecosystem and enjoy staking rewards.

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Tensorplex Staked TAO (STTAO) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Tensorplex Staked TAO (STTAO) Token Ekonomisi

Tensorplex Staked TAO (STTAO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STTAO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

STTAO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STTAO / VND
13.669.589,9
1 STTAO / AUD
A$799,9684
1 STTAO / GBP
389,595
1 STTAO / EUR
446,7356
1 STTAO / USD
$519,46
1 STTAO / MYR
RM2.197,3158
1 STTAO / TRY
21.126,4382
1 STTAO / JPY
¥76.360,62
1 STTAO / ARS
ARS$708.673,305
1 STTAO / RUB
41.478,881
1 STTAO / INR
45.525,4744
1 STTAO / IDR
Rp8.515.736,3424
1 STTAO / KRW
717.483,3466
1 STTAO / PHP
29.759,8634
1 STTAO / EGP
￡E.25.157,4478
1 STTAO / BRL
R$2.867,4192
1 STTAO / CAD
C$711,6602
1 STTAO / BDT
63.259,8388
1 STTAO / NGN
791.859,6294
1 STTAO / UAH
21.671,8712
1 STTAO / VES
Bs63.893,58
1 STTAO / CLP
$502.317,82
1 STTAO / PKR
Rs147.235,7424
1 STTAO / KZT
280.482,427
1 STTAO / THB
฿16.830,504
1 STTAO / TWD
NT$15.495,4918
1 STTAO / AED
د.إ1.906,4182
1 STTAO / CHF
Fr415,568
1 STTAO / HKD
HK$4.077,761
1 STTAO / MAD
.د.م4.706,3076
1 STTAO / MXN
$9.755,4588
1 STTAO / PLN
1.911,6128
1 STTAO / RON
лв2.270,0402
1 STTAO / SEK
kr5.012,789
1 STTAO / BGN
лв877,8874
1 STTAO / HUF
Ft178.569,5696
1 STTAO / CZK
11.017,7466
1 STTAO / KWD
د.ك158,4353
1 STTAO / ILS
1.766,164