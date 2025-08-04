Tensorplex Staked TAO Fiyatı (STTAO)
Tensorplex Staked TAO (STTAO), şu anda 519,46 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 8,95M USD piyasa değerine sahiptir. STTAO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Tensorplex Staked TAO / USD fiyat değişimi, $ +0,975684.
Son 30 gün içerisinde, Tensorplex Staked TAO / USD fiyat değişimi, $ +3,2489625700.
Son 60 gün içerisinde, Tensorplex Staked TAO / USD fiyat değişimi, $ +66,0118339880.
Son 90 gün içerisinde, Tensorplex Staked TAO / USD fiyat değişimi, $ +90,41658858266233.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,975684
|+%0,19
|30 Gün
|$ +3,2489625700
|+%0,63
|60 Gün
|$ +66,0118339880
|+%12,71
|90 Gün
|$ +90,41658858266233
|+%21,07
En güncel Tensorplex Staked TAO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,00
+%0,19
-%0,09
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Tensorplex Staked TAO (stTAO) is a reward bearing Bittensor (TAO) LST by Tensorplex Labs. stTAO is a ERC20 token that allow investors to get exposure to the TAO ecosystem and enjoy staking rewards.
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|1 STTAO / VND
₫13.669.589,9
|1 STTAO / AUD
A$799,9684
|1 STTAO / GBP
￡389,595
|1 STTAO / EUR
€446,7356
|1 STTAO / USD
$519,46
|1 STTAO / MYR
RM2.197,3158
|1 STTAO / TRY
₺21.126,4382
|1 STTAO / JPY
¥76.360,62
|1 STTAO / ARS
ARS$708.673,305
|1 STTAO / RUB
₽41.478,881
|1 STTAO / INR
₹45.525,4744
|1 STTAO / IDR
Rp8.515.736,3424
|1 STTAO / KRW
₩717.483,3466
|1 STTAO / PHP
₱29.759,8634
|1 STTAO / EGP
￡E.25.157,4478
|1 STTAO / BRL
R$2.867,4192
|1 STTAO / CAD
C$711,6602
|1 STTAO / BDT
৳63.259,8388
|1 STTAO / NGN
₦791.859,6294
|1 STTAO / UAH
₴21.671,8712
|1 STTAO / VES
Bs63.893,58
|1 STTAO / CLP
$502.317,82
|1 STTAO / PKR
Rs147.235,7424
|1 STTAO / KZT
₸280.482,427
|1 STTAO / THB
฿16.830,504
|1 STTAO / TWD
NT$15.495,4918
|1 STTAO / AED
د.إ1.906,4182
|1 STTAO / CHF
Fr415,568
|1 STTAO / HKD
HK$4.077,761
|1 STTAO / MAD
.د.م4.706,3076
|1 STTAO / MXN
$9.755,4588
|1 STTAO / PLN
zł1.911,6128
|1 STTAO / RON
лв2.270,0402
|1 STTAO / SEK
kr5.012,789
|1 STTAO / BGN
лв877,8874
|1 STTAO / HUF
Ft178.569,5696
|1 STTAO / CZK
Kč11.017,7466
|1 STTAO / KWD
د.ك158,4353
|1 STTAO / ILS
₪1.766,164