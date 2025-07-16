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The Bitcoin Mascot Fiyatı (BITTY)

The Bitcoin Mascot (BITTY) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00011662
$0,00011662$0,00011662
-%87,401D
USD

Bugünkü The Bitcoin Mascot (BITTY) Fiyatı

The Bitcoin Mascot (BITTY), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 116,61K USD piyasa değerine sahiptir. BITTY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

The Bitcoin Mascot Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%87,47
The Bitcoin Mascot 24 saatlik fiyat değişimi
999,94M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında The Bitcoin Mascot (BITTY) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, The Bitcoin Mascot / USD fiyat değişimi, $ -0,000814247902808902.
Son 30 gün içerisinde, The Bitcoin Mascot / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, The Bitcoin Mascot / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, The Bitcoin Mascot / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000814247902808902-%87,47
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

The Bitcoin Mascot (BITTY) Fiyat Analizi

En güncel The Bitcoin Mascot fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+%41,59

-%87,47

--

The Bitcoin Mascot (BITTY) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 116,61K
$ 116,61K$ 116,61K

--
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999,94M
999,94M 999,94M

The Bitcoin Mascot (BITTY) Nedir?

Bitty is the forgotten mascot of BTC.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

The Bitcoin Mascot (BITTY) Token Ekonomisi

The Bitcoin Mascot (BITTY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BITTY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

BITTY Varlığından Yerel Para Birimlerine

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1 BITTY / CAD
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1 BITTY / BDT
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1 BITTY / NGN
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1 BITTY / UAH
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1 BITTY / VES
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1 BITTY / CLP
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1 BITTY / PKR
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1 BITTY / KZT
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1 BITTY / THB
฿--
1 BITTY / TWD
NT$--
1 BITTY / AED
د.إ--
1 BITTY / CHF
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1 BITTY / HKD
HK$--
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1 BITTY / MXN
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1 BITTY / PLN
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1 BITTY / SEK
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1 BITTY / CZK
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1 BITTY / KWD
د.ك--
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