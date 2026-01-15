Bugünkü The Japanese Whale Fiyatı

Bugünkü The Japanese Whale (JAPANWHALE) fiyatı $ 0,00002995 olup, son 24 saatte % 13,86 değişim gösterdi. Mevcut JAPANWHALE / USD dönüşüm oranı JAPANWHALE başına $ 0,00002995 şeklindedir.

The Japanese Whale, şu anda piyasa değeri açısından $ 29.944 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,91M JAPANWHALE şeklindedir. Son 24 saat içinde JAPANWHALE, $ 0,00002472 (en düşük) ile $ 0,00003918 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00068003 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002472 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, JAPANWHALE, son bir saatte -%0,94 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The Japanese Whale (JAPANWHALE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 29,94K$ 29,94K $ 29,94K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 29,94K$ 29,94K $ 29,94K Dolaşım Arzı 999,91M 999,91M 999,91M Toplam Arz 999.914.543,289627 999.914.543,289627 999.914.543,289627

Şu anki The Japanese Whale piyasa değeri $ 29,94K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki JAPANWHALE arzı 999,91M olup, toplam arzı 999914543.289627. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 29,94K.