Bugünkü canlı The Japanese Whale fiyatı 0,00002995 USD. JAPANWHALE piyasa değeri ise 29.944 USD. JAPANWHALE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-15 08:31:00 (UTC+8)

Bugünkü The Japanese Whale Fiyatı

Bugünkü The Japanese Whale (JAPANWHALE) fiyatı $ 0,00002995 olup, son 24 saatte % 13,86 değişim gösterdi. Mevcut JAPANWHALE / USD dönüşüm oranı JAPANWHALE başına $ 0,00002995 şeklindedir.

The Japanese Whale, şu anda piyasa değeri açısından $ 29.944 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,91M JAPANWHALE şeklindedir. Son 24 saat içinde JAPANWHALE, $ 0,00002472 (en düşük) ile $ 0,00003918 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00068003 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002472 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, JAPANWHALE, son bir saatte -%0,94 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The Japanese Whale (JAPANWHALE) Piyasa Bilgileri

$ 29,94K
$ 29,94K$ 29,94K

--
----

$ 29,94K
$ 29,94K$ 29,94K

999,91M
999,91M 999,91M

999.914.543,289627
999.914.543,289627 999.914.543,289627

Şu anki The Japanese Whale piyasa değeri $ 29,94K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki JAPANWHALE arzı 999,91M olup, toplam arzı 999914543.289627. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 29,94K.

The Japanese Whale Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00002472
$ 0,00002472$ 0,00002472
24 sa Düşük
$ 0,00003918
$ 0,00003918$ 0,00003918
24 sa Yüksek

$ 0,00002472
$ 0,00002472$ 0,00002472

$ 0,00003918
$ 0,00003918$ 0,00003918

$ 0,00068003
$ 0,00068003$ 0,00068003

$ 0,00002472
$ 0,00002472$ 0,00002472

-%0,94

+%13,86

--

--

The Japanese Whale (JAPANWHALE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, The Japanese Whale / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, The Japanese Whale / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, The Japanese Whale / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, The Japanese Whale / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%13,86
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

The Japanese Whale için Fiyat Tahmini

2030 için The Japanese Whale (JAPANWHALE) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, JAPANWHALE için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için The Japanese Whale (JAPANWHALE) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)

2040 yılında The Japanese Whale fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

The Japanese Whale varlığının 2026 - 2027 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? The Japanese Whale Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, JAPANWHALE varlığının 2026 - 2027 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

The Japanese Whale (JAPANWHALE) Kaynağı

Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: The Japanese Whale Hakkında Diğer Sorular

Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-15 08:31:00 (UTC+8)

The Japanese Whale (JAPANWHALE) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
01-13 21:31:46Sektör Haberleri
U.S. Disember Kadar Tahunan Teras CPI Tidak Dilaras 2.6%, Jangkaan 2.70%, Sebelumnya 2.60%
01-13 18:07:07Sektör Haberleri
SEC主席:有信心《明确法案》今年将送交总统签署
01-13 12:48:54Sektör Haberleri
昨日,美國比特幣現貨ETF淨流入1.167億美元,以太坊ETF淨流入510萬美元
01-12 13:34:58Sektör Haberleri
預測市場名義交易量在年底突破53億美元,連續六週實現增長
01-12 13:21:15Sektör Haberleri
Beberapa Syiling Meme Baharu di Rantaian Solana Melonjak Ketara, Cap Pasaran Syiling Siaran Langsung Pump "SOL" Melepasi Sepuluh Juta
01-12 07:55:23Sektör Haberleri
加密市场持续横盘,中国主流迷因币回调后企稳

The Japanese Whale Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.