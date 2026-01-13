Bugünkü The Sperm Whale Fiyatı

Bugünkü The Sperm Whale (SPERMWHALE) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 24,26 değişim gösterdi. Mevcut SPERMWHALE / USD dönüşüm oranı SPERMWHALE başına $ 0 şeklindedir.

The Sperm Whale, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.067,5 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,98M SPERMWHALE şeklindedir. Son 24 saat içinde SPERMWHALE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00112721 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SPERMWHALE, son bir saatte -%11,66 ve son 7 günde +%38,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The Sperm Whale (SPERMWHALE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,07K$ 9,07K $ 9,07K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,07K$ 9,07K $ 9,07K Dolaşım Arzı 999,98M 999,98M 999,98M Toplam Arz 999.979.906,318966 999.979.906,318966 999.979.906,318966

Şu anki The Sperm Whale piyasa değeri $ 9,07K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SPERMWHALE arzı 999,98M olup, toplam arzı 999979906.318966. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,07K.