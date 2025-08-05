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Titan Blaze Fiyatı (BLAZE)

Listelenmedi

Titan Blaze (BLAZE) Canlı Fiyat Grafiği

$1,59
$1,59$1,59
-%4,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Titan Blaze (BLAZE) Fiyatı

Titan Blaze (BLAZE), şu anda 1,59 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,14M USD piyasa değerine sahiptir. BLAZE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Titan Blaze Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%4,12
Titan Blaze 24 saatlik fiyat değişimi
1,35M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Titan Blaze (BLAZE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Titan Blaze / USD fiyat değişimi, $ -0,068344599508619.
Son 30 gün içerisinde, Titan Blaze / USD fiyat değişimi, $ +23,4764581200.
Son 60 gün içerisinde, Titan Blaze / USD fiyat değişimi, $ +17,6583644640.
Son 90 gün içerisinde, Titan Blaze / USD fiyat değişimi, $ +0,105895893985039.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,068344599508619-%4,12
30 Gün$ +23,4764581200+%1.476,51
60 Gün$ +17,6583644640+%1.110,59
90 Gün$ +0,105895893985039+%7,14

Titan Blaze (BLAZE) Fiyat Analizi

En güncel Titan Blaze fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,066639
$ 0,066639$ 0,066639

$ 1,66
$ 1,66$ 1,66

$ 53,93
$ 53,93$ 53,93

+%1.999,33

-%4,12

+%4,64

Titan Blaze (BLAZE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,14M
$ 2,14M$ 2,14M

--
----

1,35M
1,35M 1,35M

Titan Blaze (BLAZE) Nedir?

Blaze is a novel Ethereum-based DeFi project offering a unique auction-based token minting and staking platform where users fuel their crypto earnings by purchasing batches and staking tokens for rewards over time.

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Titan Blaze (BLAZE) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Titan Blaze (BLAZE) Token Ekonomisi

Titan Blaze (BLAZE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BLAZE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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BLAZE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BLAZE / VND
41.840,85
1 BLAZE / AUD
A$2,4486
1 BLAZE / GBP
1,1925
1 BLAZE / EUR
1,3674
1 BLAZE / USD
$1,59
1 BLAZE / MYR
RM6,7257
1 BLAZE / TRY
64,6653
1 BLAZE / JPY
¥232,14
1 BLAZE / ARS
ARS$2.157,3915
1 BLAZE / RUB
126,9138
1 BLAZE / INR
139,7292
1 BLAZE / IDR
Rp26.065,5696
1 BLAZE / KRW
2.202,2136
1 BLAZE / PHP
91,1547
1 BLAZE / EGP
￡E.77,0196
1 BLAZE / BRL
R$8,7609
1 BLAZE / CAD
C$2,1783
1 BLAZE / BDT
193,6302
1 BLAZE / NGN
2.420,0913
1 BLAZE / UAH
66,3348
1 BLAZE / VES
Bs200,34
1 BLAZE / CLP
$1.535,94
1 BLAZE / PKR
Rs449,5248
1 BLAZE / KZT
858,5205
1 BLAZE / THB
฿51,4683
1 BLAZE / TWD
NT$47,5092
1 BLAZE / AED
د.إ5,8353
1 BLAZE / CHF
Fr1,272
1 BLAZE / HKD
HK$12,4656
1 BLAZE / MAD
.د.م14,4213
1 BLAZE / MXN
$30,0987
1 BLAZE / PLN
5,8671
1 BLAZE / RON
лв6,9642
1 BLAZE / SEK
kr15,3594
1 BLAZE / BGN
лв2,6712
1 BLAZE / HUF
Ft548,6454
1 BLAZE / CZK
33,7716
1 BLAZE / KWD
د.ك0,48495
1 BLAZE / ILS
5,4219