Bugünkü traded Fiyatı

Bugünkü traded (TRADED) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 3,84 değişim gösterdi. Mevcut TRADED / USD dönüşüm oranı TRADED başına $ 0 şeklindedir.

traded, şu anda piyasa değeri açısından $ 27.316 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 501,92M TRADED şeklindedir. Son 24 saat içinde TRADED, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TRADED, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

traded (TRADED) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 27,32K$ 27,32K $ 27,32K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 54,42K$ 54,42K $ 54,42K Dolaşım Arzı 501,92M 501,92M 501,92M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

